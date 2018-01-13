В небе над Пашино вспыхнуло огненное гало (фото)

Гало вспыхнуло в небе над Пашино

Утром 13 января новосибирцы заметили недалеко от посёлка Пашино необычное оптическое явление — гало.







«Я сразу узнала явление, потому что им интересуюсь, — рассказала жительница Новосибирска Ирина Лужнова. — Показала мужу — он тоже стал фотографировать, ему понравилось. Я гало вижу уже третий раз. В виде второго солнца и в виде белого обруча видела, а вот в виде огненной радуги — впервые!».





«Это атмосферное явление возникает в результате игры солнечного света в верхних слоях атмосферы — водяной пар превращается в маленькие льдинки, рассеивающие таким образом свет», — рассказывал ранее сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.





В прошлом году новосибирцы видели гало в небе над Димитровским мостом.