«Человек вверх ногами»: в Новосибирске появился светофор с перевёрнутым знаком

«Человек вверх ногами»: в Новосибирске появился светофор с перевёрнутым знаком

На перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина новосибирцы заметили необычный светофор с перевёрнутым зелёным знаком пешехода.


«Я вчера шла мимо по работе и увидела светофор этот, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска. — Никогда такого раньше не видела, сильно удивилась».


Интересно, что Новосибирск не единственный город с перевёрнутым знаком пешехода — ранее о таких же светофорах сообщали в социальных сетях жители Магнитогорска и Екатеринбурга.


НГС.НОВОСТИ писали ранее о светофоре, которым недовольны жители «Родников», — люди жалуются, что из-за нового светофора им приходится подолгу стоять в пробках на выезде из микрорайона. 

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