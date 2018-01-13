«Человек вверх ногами»: в Новосибирске появился светофор с перевёрнутым знаком

На перекрёстке Красного проспекта и улицы Державина новосибирцы заметили необычный светофор с перевёрнутым зелёным знаком пешехода.





«Я вчера шла мимо по работе и увидела светофор этот, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска. — Никогда такого раньше не видела, сильно удивилась».







Интересно, что Новосибирск не единственный город с перевёрнутым знаком пешехода — ранее о таких же светофорах сообщали в социальных сетях жители Магнитогорска и Екатеринбурга.





НГС.НОВОСТИ писали ранее о светофоре, которым недовольны жители «Родников», — люди жалуются, что из-за нового светофора им приходится подолгу стоять в пробках на выезде из микрорайона.