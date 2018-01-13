«Отремонтировали с помощью скотча»: новосибирцев возмутило состояние трамвая № 14
Пассажиры трамвая маршрута
«Этот трамвай наверняка был списан лет 30 назад, — считает жительница Новосибирска Марьяна. — Не знаю, как мы докатились до такого. А с другой стороны, люди выкручиваются как могут. Я ещё поручни и перила не сфотографировала. Представляете, они были перемотаны изолентой, причём цветной».
Девушка предположила, что «отремонтировать трамвай скотчем» пришлось для того, чтобы в транспорте не дуло. Однако сильно это не помогло — по словам Марьяны, она замерзла, проехав в этом трамвае от остановки «Толбухина» до «Дома одежды».
Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать эту ситуацию.
В прошлом году НГС.НОВОСТИ писали о горящем трамвае маршрута
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Алёна Истомина
Фото предоставлено Марьей