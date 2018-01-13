«Отремонтировали с помощью скотча»: новосибирцев возмутило состояние трамвая № 14

Стёкла и поручни трамвая № 14 перемотаны скотчем
Стёкла и поручни трамвая № 14 перемотаны скотчем

Пассажиры трамвая маршрута № 14 возмутились тем, что стёкла, входная дверь и поручни транспорта оказались перемотаны скотчем и цветной изолентой. 


«Этот трамвай наверняка был списан лет 30 назад, — считает жительница Новосибирска Марьяна. — Не знаю, как мы докатились до такого. А с другой стороны, люди выкручиваются как могут. Я ещё поручни и перила не сфотографировала. Представляете, они были перемотаны изолентой, причём цветной».


Девушка предположила, что «отремонтировать трамвай скотчем» пришлось для того, чтобы в транспорте не дуло. Однако сильно это не помогло — по словам Марьяны, она замерзла, проехав в этом трамвае от остановки «Толбухина» до «Дома одежды».


Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать эту ситуацию.


В прошлом году НГС.НОВОСТИ писали о горящем трамвае маршрута № 14

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