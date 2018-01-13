Забытый детский рюкзак устроил переполох на станции «Гагаринская»

Станция метро «Гагаринская»
Станция метро «Гагаринская»

13 января примерно в 11:30 на станции метро «Гагаринская» полицейские проверили подозрительный рюкзак, который встревожил прохожих. 


«Народу в метро почти не было, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ свидетельница инцидента Анастасия. — Я не видела, чтобы сумку трогали. Привезли чемодан, поставили напротив сумки, вытащили антенны, что-то посмотрели. Возле сумки стояли полицейские, оцепления не было».


В пресс-службе ГУ МВД по НСО пояснили, что забытый рюкзак не представлял опасности. «Женщина с ребёнком оставили детский рюкзачок, — пояснили в ведомстве. — Женщина вскоре вернулась и забрала его». 


Напомним, что за день до Нового года спасатели массово выезжали в торговые центры Новосибирска — их вновь эвакуировали из-за звонков о бомбах и пожарной тревоги. Посетителям ТЦ пришлось подолгу стоять на улице.

Прочтений: 4136
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено