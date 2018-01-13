Забытый детский рюкзак устроил переполох на станции «Гагаринская»

Станция метро «Гагаринская»

13 января примерно в 11:30 на станции метро «Гагаринская» полицейские проверили подозрительный рюкзак, который встревожил прохожих.





«Народу в метро почти не было, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ свидетельница инцидента Анастасия. — Я не видела, чтобы сумку трогали. Привезли чемодан, поставили напротив сумки, вытащили антенны, что-то посмотрели. Возле сумки стояли полицейские, оцепления не было».







В пресс-службе ГУ МВД по НСО пояснили, что забытый рюкзак не представлял опасности. «Женщина с ребёнком оставили детский рюкзачок, — пояснили в ведомстве. — Женщина вскоре вернулась и забрала его».





Напомним, что за день до Нового года спасатели массово выезжали в торговые центры Новосибирска — их вновь эвакуировали из-за звонков о бомбах и пожарной тревоги. Посетителям ТЦ пришлось подолгу стоять на улице.