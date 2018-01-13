В Новосибирске пропал мужчина в вязаной шапке и синих кроссовках





Олег Мошин пропал 7 января

В Новосибирске пропал 39-летний Олег Мошин — мужчина не выходит на связь уже больше недели.





«Заявка поступила только что, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин. — Насколько мы поняли, [родственники] только вчера хватились вечером. Он жил один на съёмной квартире, раньше не пропадал».





По информации в ориентировке, рост пропавшего — 186 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые тёмные волосы, короткая стрижка и серо-голубые глаза.





В день пропажи Олег Мошин был одет в вязаную синюю шапку, чёрный пуховик, тёмно-синий свитер с серыми вставками, синие джинсы и обут в кроссовки Adidas.





Всех, кто что-либо знает о мужчине, просят звонить по номеру отряда 8-951-393-0911 или сообщать в полицию по единому номеру экстренных служб 112.





Напомним, что в Новосибирске по-прежнему ищут 20-летнего Станислава Панова, который вышел из дома и пропал без вести.