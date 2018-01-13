В Новосибирске пропал мужчина в вязаной шапке и синих кроссовках


Олег Мошин пропал 7 января 
Олег Мошин пропал 7 января 

В Новосибирске пропал 39-летний Олег Мошин — мужчина не выходит на связь уже больше недели.


«Заявка поступила только что, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин. — Насколько мы поняли, [родственники] только вчера хватились вечером. Он жил один на съёмной квартире, раньше не пропадал».


По информации в ориентировке, рост пропавшего — 186 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые тёмные волосы, короткая стрижка и серо-голубые глаза.


В день пропажи Олег Мошин был одет в вязаную синюю шапку, чёрный пуховик, тёмно-синий свитер с серыми вставками, синие джинсы и обут в кроссовки Adidas.


Всех, кто что-либо знает о мужчине, просят звонить по номеру отряда 8-951-393-0911 или сообщать в полицию по единому номеру экстренных служб 112.


Напомним, что в Новосибирске по-прежнему ищут 20-летнего Станислава Панова, который вышел из дома и пропал без вести.

Прочтений: 7725
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено