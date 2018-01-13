Пожилой мужчина сбил насмерть пешехода на трассе в Бердске
На 39-м километре автодороги Р-256 Новосибирск — Барнаул автомобиль «УАЗ Патриот» сбил пешехода.
ДТП произошло 12 января в 18:34. «В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте. По факту ДТП проводится доследственная проверка», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В ведомстве уточнили, что погибший переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. За рулём автомобиля находился 58-летний житель посёлка Мошково.
Полиция устанавливает личность погибшего мужчины.
Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, как Toyota Harrier сбила собственного водителя после того, как в неё врезался другой автомобиль.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой