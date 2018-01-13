Пожилой мужчина сбил насмерть пешехода на трассе в Бердске

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, в котором погиб мужчина
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, в котором погиб мужчина

На 39-м километре автодороги Р-256 Новосибирск — Барнаул автомобиль «УАЗ Патриот» сбил пешехода.


ДТП произошло 12 января в 18:34. «В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте. По факту ДТП проводится доследственная проверка», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


В ведомстве уточнили, что погибший переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. За рулём автомобиля находился 58-летний житель посёлка Мошково.


Полиция устанавливает личность погибшего мужчины.


Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, как Toyota Harrier сбила собственного водителя после того, как в неё врезался другой автомобиль.

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