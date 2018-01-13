Власти Новосибирской области попросят денег на строительство комплекса для сноубордистов

На сегодняшний день стоимость проекта составляет 600 млн рублей
На сегодняшний день стоимость проекта составляет 600 млн рублей

Власти Новосибирской области вернутся к проекту строительства крытого сноубордического комплекса уже в 2019 году. На возведение парка требуется 600 млн рублей. Часть этих денег планируют получить из федерального бюджета.


Площадку для сноубордистов собираются возвести в районе Горского жилмассива — недалеко от новой ледовой арены.


«Думаю, ... уже в 2019 году будем говорить с губернатором. Естественно, самое главное — это решить вопрос с федеральным финансированием. Стоимость объекта — порядка 600 млн рублей», — цитирует ТАСС руководителя департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова.


Проект по строительству современного спортивного комплекса был разработан десять лет назад, но так и не был реализован. По словам чиновника, он также предполагает создание спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду.


Напомним, сегодня на личной странице в социальной сети Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что власть определилась с местом строительства нового ЛДС. Ледовая арена появится в районе Горского жилмассива.

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