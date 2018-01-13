Власти Новосибирской области попросят денег на строительство комплекса для сноубордистов

На сегодняшний день стоимость проекта составляет 600 млн рублей

Власти Новосибирской области вернутся к проекту строительства крытого сноубордического комплекса уже в 2019 году. На возведение парка требуется 600 млн рублей. Часть этих денег планируют получить из федерального бюджета.







Площадку для сноубордистов собираются возвести в районе Горского жилмассива — недалеко от новой ледовой арены.







«Думаю, ... уже в 2019 году будем говорить с губернатором. Естественно, самое главное — это решить вопрос с федеральным финансированием. Стоимость объекта — порядка 600 млн рублей», — цитирует ТАСС руководителя департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова.







Проект по строительству современного спортивного комплекса был разработан десять лет назад, но так и не был реализован. По словам чиновника, он также предполагает создание спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду.







Напомним, сегодня на личной странице в социальной сети Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что власть определилась с местом строительства нового ЛДС. Ледовая арена появится в районе Горского жилмассива.