Власти Новосибирской области попросят денег на строительство комплекса для сноубордистов
Власти Новосибирской области вернутся к проекту строительства крытого сноубордического комплекса уже в 2019 году. На возведение парка требуется 600 млн рублей. Часть этих денег планируют получить из федерального бюджета.
Площадку для сноубордистов собираются возвести в районе Горского жилмассива — недалеко от новой ледовой арены.
«Думаю, ... уже в 2019 году будем говорить с губернатором. Естественно, самое главное — это решить вопрос с федеральным финансированием. Стоимость объекта — порядка 600 млн рублей», — цитирует ТАСС руководителя департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова.
Проект по строительству современного спортивного комплекса был разработан десять лет назад, но так и не был реализован. По словам чиновника, он также предполагает создание спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду.
Напомним, сегодня на личной странице в социальной сети Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что власть определилась с местом строительства нового ЛДС. Ледовая арена появится в районе Горского жилмассива.
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Сергей Жигальцев
Фото pixabay.com