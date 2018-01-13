В 2017 году новосибирцы массово скупали подержанные Toyota Corolla
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» определило наиболее популярные модели легковых автомобилей с пробегом в городах-миллионниках России. В Новосибирске на первом месте очутилась продукция японского автопрома.
По данным аналитиков, в 2017 году в нашем городе наибольшей популярностью пользовалась Toyota Corolla. В общей сложности этих машин было продано 2648 штук. Схожая тенденция наблюдалась в Красноярске (1648 штук) и Омске (1591 штука).
Для сравнения: в европейской часте страны в лидерах числится Ford Focus — эта модель стала самой популярной в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске и Нижнем Новгороде.
Успех подержанной Toyota Corolla идет вразрез с данными о продажах новых автомобилей. Согласно им, в Новосибирске японские авто значительно уступают корейцам — Hyundai Solaris, KIA Rio и Hyundai Creta.
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Сергей Жигальцев
Фото Toyota.com