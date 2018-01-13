Пятнадцати домов в Ленинском районе остались на сутки без холодной воды

 Сезон аварийных отключений продолжился вчера вечером в Ленинском районе. Пятнадцать зданий остались без холодной воды.


Как сообщает муниципальный ресурс «Мой Новосибирск», отключение произошло вчера в 23:00. В зоне аварии оказались дома, расположенные на улице Титова. В качестве официальной причины указывается «Повреждение на водоводе D-63 по ул. Титова 111».


Пятнадцати домов в Ленинском районе остались на сутки без холодной воды


По предварительным данным, на устранение аварии муниципалитету понадобятся сутки. Холодную воду обещают дать только завтра, в 22:00.


В начале января в схожей ситуации оказались жители почти 80 домов на улице Южной и 2-я Карпинского в Ленинском районе.

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