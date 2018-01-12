В 2017 году в огне погибло 40 новосибирцев
Власти Новосибирска опубликовали официальную статистику по пожарам, которые произошли на территории города в прошлом году.
Как пишет официальный сайт мэрии, за минувшие 12 месяцев в Новосибирске произошел 1131 пожар. 398 из них случились в жилых домах; 260 — в многоквартирных. В общей сложности при пожарах в 2017 году погибло 40 человек (42 — в 2016 году).
«По данным статистики, на территории Новосибирска за прошедший год по причине неосторожного обращения с огнем произошло 470 пожаров (42%), в том числе 105 пожаров (9%) — при курении. По этой причине погибли 25 человек», — сообщает официальный сайт мэрии.
Помимо неосторожного обращения с огнём, в качестве наиболее распространенных причин возгораний называются:
1) Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (340 случаев — 30%);
2) Нарушение правил и эксплуатации печного оборудования (165 случаев — 15%);
Напомним, в начале января ГУ МЧС по Новосибирской области сообщило, что за четыре дня новогодних праздников в огне погибло десять человек.
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Сергей Жигальцев
Фото Оксаны Козыревой