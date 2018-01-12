Водитель «Шевроле» засмотрелся на вывески и перекрыл движение на Гурьевской

Авария произошла в 21:00

Неприятное происшествие приключилось с водителем Chevrolet Aveo. Автолюбитель столкнулся с «ГАЗелью» из-за того, что засмотрелся на вывески.







Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, столкновение произошло сегодня вечером. Сибиряк двигался по улице Пролетарская. Повернув на Гурьевскую, мужчина начал искать дом по определенной вывеске.







«Смотрел по сторонам и не заметил, что двигается не по своей колее, а по середине дороги. В итоге, когда заметил встречную "ГАЗель", начал тормозить, но столкновения избежать не удалось», — рассказывают аваркомы.







В результате ДТП Гурьевская, не доезжая до перекрестка с улицей Карла Либкнехта, оказалась полностью перекрыта.







«Пока наш аварком общался с участниками аварии, другой автомобиль решил объехать ДТП по трамвайным путям, но застрял на них. В итоге двигавшийся по рельсам трамвай вытащил застрявший автомобиль», — уточняет «Автоспас».







Ранее НГС.НОВОСТИ писали об аварии с участием Toyota RAV4. Машина столкнулась с Nissan и перевернулась на крышу на Бердском шоссе в Новосибирске.

