«Тойота» легла на крышу у въезда в Академгородок

Toyota RAV4 перевернулась на Бердском шоссе

Вечером 12 января Toyota RAV4 столкнулась с Nissan и перевернулась на крышу на Бердском шоссе в Новосибирске.





Авария произошла около 19 часов между магазином «Гигант» и вторым въездом в Академгородок.







«Мы проезжаем мимо, Toyota RAV4 с алтайскими номерами лежит на крыше, её выкинуло на встречку. Эта машина зацепила другую, Nissan, которая ударилась о столб и развернулась. Обе машины выезжали из города», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец последствий аварии.







Мужчина добавил, что и водитель «Тойоты», и женщина – водитель «Ниссана» живы и не пострадали, но были в шоке.











В прошлом году одна из самых жёстких аварий с перевернувшейся машиной случилась в сентябре на трассе в Искитимском районе. Тогда седан Vortex Estina съехал в кювет и лёг на крышу: два человека в машине получили травмы, один погиб.