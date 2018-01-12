Госдума рассмотрит новые правила вручения повесток призывникам

Депутаты хотят отменить полицейский поиск уклонистов

Представители комитета Госдумы по обороне намерены изменить правила призыва в армию. Они, например, предлагают считать повестку врученной призывнику, даже если её получил другой человек, и исключить полицию из процесса доставки молодежи в военкоматы.





Соответствующий законопроект внес замглавы комитета Думы по обороне Андрей Красов, сообщается на официальном сайте парламента. На данный момент, чтобы обязать призывника явиться в военкомат, повестку необходимо вручить ему лично в руки и засвидетельствовать получение личной подписью.





Красов считает, что необходимость личной расписки призывника мешает привлекать уклонистов к ответственности. По его данным, на 1 января 2017 года от призыва скрывалось около 170 тысяч человек.





— В период проведения призывных кампаний 2016 года военные комиссариаты не смогли вручить повестки более 90 тысячам призывников (30% от общего числа граждан, призванных на военную службу). Более 16 тысяч призывников сменило место жительства без снятия с воинского учета, — говорится в пояснительной записке.





Законопроект Красова предполагает, что повестки можно будет вручать не только лично, но и отправлять их заказным письмом с уведомлением. Когда призывник, любой совершеннолетний член его семьи или другой уполномоченный человек распишется в получении письма, повестка автоматически будет считаться врученной.





От явки в военкомат потенциального солдата не освободит даже опоздавшая повестка. Если заказное письмо дойдет до адресата позднее указанной в ней даты для явки, призывник должен будет сам прийти в военный комиссариат в течение трех дней после получения письма.





Если молодой человек получит письмо уже после окончания призыва или не получит повестку вообще, он также должен будет сам явиться в военкомат до начала следующего призыва. Как призывников будут информировать о том, что им надо явиться в военкомат, в документе не сообщается.





Еще Красов предлагает исключить МВД из процесса поиска и доставки уклонистов в военкоматы, поскольку, поясняет он, участие полиции в этом процессе противоречит Конституции РФ, где прописано право граждан на свободу передвижения.





Правительство поддержало законопроект с рядом серьезных уточнений. Например, Красову предложено убрать из проекта пункт, позволяющий вручать повестки третьим лицам. Также в кабмине сочли недостаточным обоснование для отказа от услуг полиции в розыске уклонистов и отметили, что обязанность призывников являться в военкоматы без повестки противоречит федеральному закону.