На перекрёстке возле «Совсибири» сбили светофор: левый берег встал в гигантскую пробку
На перекрёстке Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска не работает светофор: на левом берегу возникли огромные пробки.
По данным сервиса Яндекс.Карты, светофор на перекрёстке не работает примерно с 18:00. «Да, там сбили светофор», — коротко пояснили в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) и добавили, что сейчас по этому поводу у них идёт совещание.
Из-за неработающих светофоров и аварии на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Ватутина, Вертковской, Покрышкина и Новогодней образовались большие пробки, скорость движения по улицам 5–10 км/ч.
Водители, застрявшие в пробках, возмущаются, что по перекрёстку сейчас «каждый едет так, как ему нравится», а также сетуют, что придётся ещё долго ехать.
Общий уровень пробок в вечерний час пик в городе составил 8 баллов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ксения Евдокимова
Фото Станислава Хоменюка (1), скриншоты yandex.ru/maps