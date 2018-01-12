На перекрёстке возле «Совсибири» сбили светофор: левый берег встал в гигантскую пробку

Пробки вечером 12 января достигли 8 баллов
Пробки вечером 12 января достигли 8 баллов

На перекрёстке Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска не работает светофор: на левом берегу возникли огромные пробки.


По данным сервиса Яндекс.Карты, светофор на перекрёстке не работает примерно с 18:00. «Да, там сбили светофор», — коротко пояснили в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) и добавили, что сейчас по этому поводу у них идёт совещание.


Из-за неработающих светофоров и аварии на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Ватутина, Вертковской, Покрышкина и Новогодней образовались большие пробки, скорость движения по улицам 5–10 км/ч.


Информация о неработающих светофорах появилась на карте после 18:00
Информация о неработающих светофорах появилась на карте после 18:00


Водители, застрявшие в пробках, возмущаются, что по перекрёстку сейчас «каждый едет так, как ему нравится», а также сетуют, что придётся ещё долго ехать.


На перекрёстке возле «Совсибири» сбили светофор: левый берег встал в гигантскую пробку


На перекрёстке возле «Совсибири» сбили светофор: левый берег встал в гигантскую пробку


Общий уровень пробок в вечерний час пик в городе составил 8 баллов.

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