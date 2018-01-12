Не надо грязи: эксперты проверили песок с почерневших новосибирских дорог
Эксперты изучили состав песко-соляной смеси, которой дорожники посыпают магистрали Новосибирска этой зимой.
«Песко-соляная смесь в пределах нормы», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ о результатах экспертизы в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии пояснили, что песок и песко-соляную смесь проверили специалисты испытательного центра ООО «Сибниистрой». Образцы для исследований они взяли с пескобазы ДЭУ
Как показала экспертиза, содержание пыли и глинистых частиц в песко-соляной смеси не превышает допустимую норму (3%). Размер песчинок тоже соответствует требованиям, которые предъявляются к противогололёдным материалам.
«Модуль крупности песка составляет 2,6 мм, массовая доля пылевидных и глинистых частиц — 2,5%», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Проверить смесь, которой посыпают дороги, распорядился мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Это произошло после того, как водители начали жаловаться на большое количество грязи на магистралях.
В начале декабря НГС.НОВОСТИ запрашивали у муниципалитета информацию о составе смеси, которой посыпают дороги и улицы. Тогда в пресс-центре мэрии рассказали, что в состав песко-соляной смеси входит 10% соли и 90% песка. «По сравнению с зимним периодом 2016–2017 годов этот состав не менялся», — отмечали в мэрии. При этом количество соли до 10% власти увеличили прошлой зимой, раньше её объём в составе смеси был 6%.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1, 2), facebook.com/Anatoly.Lokot (3)