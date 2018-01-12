Новосибирцы раскупили книги по нумерологии и о приключениях нарисованных близнецов

Книги из серии «Disney. Гравити Фолз»

Новосибирские книжные магазины подвели итоги продаж за 2017 год — лидерами продаж стали книги по популярному американскому мультсериалу «Гравити Фолз» и по нумерологии «Мы из матрицы».







«Чаще всего покупали книги Айрэн и Джули По "Мы из матрицы" — это эзотерическая литература (нумерология), на втором месте альбом Славы Степанова "Новосибирск", на третьем — Дэн Браун с новой книгой "Происхождение"», — рассказали в литературном магазине «КапиталЪ».







В список самых востребованных в магазине включили ещё книгу американского бизнес-консультанта Стивена Кови о развитии личности «Семь навыков высокоэффективных людей», роман «Шантарам» Грегори Робертса, «Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь» Игоря Манна, «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана» Максима Батырева, а также роман Виктора Пелевина «iPhuck 10».







В сети «Аристотель» (магазины «Плиний Старший», Book-Look, «Иван Фёдоров», «Марк Аврелий») самой продаваемой книгой года стала книга по саморазвитию и психологии «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского.







Очень популярными у новосибирцев стали книги из серии «Disney. Гравити Фолз» — по мотивам американского мультсериала, повествующем о двойняшках Диппере и Мэйбл Пайнз, которые отдыхают на летних каникулах у двоюродного дедушки в городке Гравити Фолз.





В сети «Аристотель» активно раскупали «Дневник 3», «Дневник Диппера и Мэйбл. Тайны, приколы и веселье нон-стоп!», оба выпуска «Графического романа», «Думай как Диппер и Мэйбл. Твой творческий блокнот», «Беги, Диппер, беги».





Также в топ самых продаваемых книг по сети попала пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» и первый роман серии «Гарри Поттер и философский камень», «Пиши, сокращай. Как создавать сильные тексты» Максима Ильяхова, «Букварь» Надежды Жуковой. В оба списка попали и «Шантарам» и его продолжение «Тень горы» — частично автобиографические романы Грегори Дэвида Робертса о духовных исканиях бывшего наркомана и грабителя, уехавшего познавать истину в Индию.





Напомним, что в позапрошлом году в Новосибирске больше всего раскупили экземпляров романа «Тень горы» и пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».