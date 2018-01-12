Грузовики устроили свалку снега под окнами многоэтажки около «Ауры»

Грузовики, которые привезли снег под окна дома на улице Военной, 9/1
Грузовики, которые привезли снег под окна дома на улице Военной, 9/1

В Октябрьском районе Новосибирска под окнами дома на Военной, 9/1 образовался снегоотвал — сюда всю зиму свозят снег грузовики.


Такая ситуация складывается уже несколько лет — летом грузовики привозят сюда строительный мусор, а зимой — снег, рассказывают местные жители.


«Среди этого снега мы видим мусор. Там не просто грязный снег с улиц, там откуда-то выкопанная земля. У нас не снегоотвал, не помойка. Здесь весной и половину лета болото, ни дети поиграть не могут — кошмар, что творится», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из жителей дома Павел Акиньшин. Водители грузовиков, по словам Павла, говорили, что деньги за работу им платят в администрации Октябрьского района.


Акиньшин отметил, что летом на грузовиках сюда привозят строительный мусор. Жители обращались по этим ситуациям в разные инстанции, в том числе в администрацию района. 


«У нас в управляющую компанию жалоб как таковых не было. На территорию дома никто не вывозит, вывозят на территорию сзади дома. Администрация Октябрьского района должна быть в курсе, чья там земля находится», — рассказал главный инженер управляющей компании ООО УК «Маяк» Максим Перепелицин.


Администрация Октябрьского района в официальном ответе на обращение жильцов сообщала в мае 2017 года, что участок возле Военной, 9/1 находится в частной собственности. Кроме того, между этими двумя участками зарезервирована земля под муниципальные нужды — для строительства дороги общего пользования. Также районные власти сообщали, что в прошлом году ответственный за складирование снега был найден — на него составили административный протокол.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.


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