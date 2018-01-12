Новосибирская студентка победила в конкурсе «Мисс Селфи», прислав фото без макияжа

В Новосибирске прошёл конкурс «Мисс Селфи – 2018», в котором победила 19-летняя Екатерина Рябова

Сегодня в Новосибирске выбрали «Мисс Селфи – 2018» — ею стала 19-летняя уроженка Казахстана Екатерина Рябова.





«Это был новогодний селфи-марафон, который посвящался занятиям девушек в новогодние каникулы. С 31 декабря по 4 января каждый день участницы "Мисс Селфи" выполняли по одному несложному заданию. Например, 31 декабря им надо было сделать [в Instagram] новогоднее селфи, 1 января — селфи без макияжа, потом — селфи на улице и т.д.», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор модельного агентства Elite Stars Наталья Грель.







На конкурс было подано около 100 заявок. С претендентками на звание «Мисс Селфи – 2018» с момента регистрации общался виртуальный робот, который задавал девушкам несложные вопросы и задания.







«Главное условие [участия] в конкурсе — женский пол. Никаких ограничений больше не было. Хотя на этого нашего робота, видимо, хотел побаловаться, зарегистрировался и один молодой человек. Правда, потом он отписался», — заметила Наталья Грель.







Победительница поразила жюри ещё и тем, что на разных фотографиях она выглядела по-разному





В финале «Мисс Селфи» оказалось 25 девушек, которые идеально выполнили все задания. Из их числа жюри отобрало десятку лучших, а уже из десяти подписчики сайта, следившие за шоу, выбрали самую красивую. Голосование, по словам директора Elite Stars, шло через страницы в соцсетях, поэтому исключало массовую накрутку — фейковые аккаунты при подсчёте голосов не учитывались.







Фотография победительницы шоу для задания «Селфи без макияжа»





«Мисс Селфи – 2018» стала 19-летняя уроженка Казахстана Екатерина Рябова. За неё проголосовало 395 человек, второй шла участница, набравшая 269 голосов. Екатерина Рябова учится в СГУГиТ, работает в кофейной индустрии и наращивает ресницы. Победительнице досталось бесплатное обучение в школе при модельном агентстве, профессиональная фотоссесия, сертификаты в различные салоны, магазины и 20 билетов в кино.







Пока в интернете подводили итоги конкурса «Мисс Селфи – 2018», новосибирская красавица с голубыми глазами отправилась в Малайзию на международный конкурс красоты «Мисс Туризм Мира».