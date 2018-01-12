Улицу возле Павловского сквера закрыли для проезда на 10 дней
Власти Новосибирска закроют проезд по улице 25 лет Октября около перекрёстка с Народной в Калининском районе.
«С 13 января закрывается движение транспорта по улице 25 лет Октября в районе дома Народная, 32. Объезд доступен по улицам Народной и Авиастроителей», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Дорогу закрывают из-за аварийного ремонта теплотрассы, который будут делать специалисты АО «СИБЭКО». Закончить ремонт и открыть дорогу планируют 23 января.
Также сегодня НГС.НОВОСТИ сообщали, что власти закрыли проезд на участке улицы Котовского — рядом с парком Кирова.
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Ксения Евдокимова
Фото Ильи Калинина (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)