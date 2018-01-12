Улицу возле Павловского сквера закрыли для проезда на 10 дней

Дорогу закроют для проезда из-за ремонта теплотрассы
Дорогу закроют для проезда из-за ремонта теплотрассы

Власти Новосибирска закроют проезд по улице 25 лет Октября около перекрёстка с Народной в Калининском районе.


«С 13 января закрывается движение транспорта по улице 25 лет Октября в районе дома Народная, 32. Объезд доступен по улицам Народной и Авиастроителей», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Дорогу закрывают из-за аварийного ремонта теплотрассы, который будут делать специалисты АО «СИБЭКО». Закончить ремонт и открыть дорогу планируют 23 января.


Проехать нельзя будет по участку улицы 25 лет Октября
Проехать нельзя будет по участку улицы 25 лет Октября


Также сегодня НГС.НОВОСТИ сообщали, что власти закрыли проезд на участке улицы Котовского — рядом с парком Кирова.

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