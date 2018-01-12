С площади Карла Маркса убрали поваленную ветром ёлку

Днём 12 января в Ленинском районе Новосибирска на площади Карла Маркса убрали ёлку, которую повалил на бок штормовой ветер.





Лампочки на ёлке отключили уже к утру





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, утром электрическая иллюминация на ёлке была уже отключена, а демонтаж начался ближе к обеду. В 17:00 вся конструкция была разобрана и по большей части упакована в большие мешки. В отдельном полиэтиленовом пакете лежали ёлочные разноцветные шары. Железный каркас сложен в кучу, и его грузили на машину рабочие.





Вечером 12 января покосившуюся ёлку убрали с площади Маркса





Рабочие сложили каркас ёлки в грузовик





Игрушки с ёлки упаковали в мешки





Неприятность с новогодней ёлкой на главной площади левобережной части города случилась вчера вечером, 11 января, когда в Новосибирске поднялся штормовой ветер: из-за него конструкция повалилась на бок.







Ёлка на Маркса была одной из первых общественных ёлок, которая загорелась в Новосибирске перед прошедшими новогодними праздниками.







Ёлка на площади Маркса в начале декабря



