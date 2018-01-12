Будет город-сад: в мэрии назвали стоимость новых бульваров и набережных

На завершение благоустройства набережной потребуется ещё почти 150 млн рублей

Городские власти опубликовали программу «Формирование современной городской среды» на ближайшие 5 лет — по ней в Новосибирске запланировано благоустройство дворов и общественных территорий.







Например, вторая очередь работ по благоустройству набережной на участке от парка «Городское начало» до гостиницы River Park обойдётся в 148,19 млн рублей, из которых большая часть — более 102 млн рублей — выделена из федерального бюджета, а остаток разделён между городским и областным.







2,5 млн рублей город потратит на проекты «Затулинского городка аттракционов» и сквера «Союз кировчан» на территории парка «Бугринская роща». Реализацию же в 2019 году профинансируют из областного бюджета — она обойдётся в 127,7 млн рублей.







В следующем году также начнётся проектирование благоустройства участка улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советской, на это городу потребуется почти 2,38 млн рублей. Всего до конца действия программы в 2022 году на эту часть города планируют потратить 216,62 млн рублей.







А вот за проект преображения бульвара части Красного проспекта от площади инженера Будагова до площади Ленина власти планируют взяться только в 2022 году: на него запланировано городское финансирование в размере 22 млн рублей.







Ранее стала известна цена нового колеса обозрения, общественной уборной и аттракционов, которые построят в ходе благоустройства набережной: мэрия объявила поиск инвестора, который вложит в них 129 млн рублей.