Будет город-сад: в мэрии назвали стоимость новых бульваров и набережных

На завершение благоустройства набережной потребуется ещё почти 150 млн рублей
На завершение благоустройства набережной потребуется ещё почти 150 млн рублей

Городские власти опубликовали программу «Формирование современной городской среды» на ближайшие 5 лет — по ней в Новосибирске запланировано благоустройство дворов и общественных территорий.


Например, вторая очередь работ по благоустройству набережной на участке от парка «Городское начало» до гостиницы River Park обойдётся в 148,19 млн рублей, из которых большая часть — более 102 млн рублей — выделена из федерального бюджета, а остаток разделён между городским и областным.


2,5 млн рублей город потратит на проекты «Затулинского городка аттракционов» и сквера «Союз кировчан» на территории парка «Бугринская роща». Реализацию же в 2019 году профинансируют из областного бюджета — она обойдётся в 127,7 млн рублей.


В следующем году также начнётся проектирование благоустройства участка улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советской, на это городу потребуется почти 2,38 млн рублей. Всего до конца действия программы в 2022 году на эту часть города планируют потратить 216,62 млн рублей.


А вот за проект преображения бульвара части Красного проспекта от площади инженера Будагова до площади Ленина власти планируют взяться только в 2022 году: на него запланировано городское финансирование в размере 22 млн рублей.


Ранее стала известна цена нового колеса обозрения, общественной уборной и аттракционов, которые построят в ходе благоустройства набережной: мэрия объявила поиск инвестора, который вложит в них 129 млн рублей.

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