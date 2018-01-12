Сибирячка оспорила рекорд пары из Новосибирска, родившей детей с интервалом в 9 месяцев и 20 дней

Всего в семье Астаховых-Винокуровых пятеро детей — на фото не хватает младшей дочки Полины

Семья Астаховых-Винокуровых из Новосибирска воспитывает пятерых детей. Разница в возрасте между двумя их сыновьями — чуть больше 9 месяцев. Светлана Астахова рассказала о том, как ей с мужем удалось побить официальный российский рекорд по разнице в возрасте между двумя детьми.





«Разница между моими мальчиками, Львом и Марком, 9 месяцев и 12 дней. Лёве 10 полных лет, Марку — 9. Лёва родился 24 июля 2007 года, а Марк — 6 мая 2008 года», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Светлана Астахова и в доказательство продемонстрировала свидетельства о рождении детей.







По словам Светланы, рожать сыновей с такой маленькой разницей в возрасте она не планировала — просто была уверена, что не забеременеет, пока кормит ребёнка грудью.







«Я когда Льва родила, нам в роддоме провели лекцию. Лектор сказала: если вы прикладываете ребёнка к груди больше восьми раз в сутки, то вы забеременеть не сможете. И я свято поверила в эту историю. А когда три месяца Лёве исполнилось, я почувствовала, что молока ему не хватает, и не могла понять причину. Спать всё время хотела. Думаю, что такое со мной происходит? Пошла проверяться и узнала, что беременна уже семь недель. Рожала я у одного и того же врача. Врач тоже была в шоке», — вспоминает Светлана Астахова.







Женщина уточнила, что Марка она родила на восьми месяцах беременности. По весу он оказался меньше старшего брата. Кроме того, у малыша был повышенный уровень билирубина, а печень к моменту рождения не успела развиться полностью, поэтому Марку пришлось ещё на месяц задержаться в больнице. Вырос он абсолютно здоровым ребёнком, как и его брат. Сейчас оба мальчика учатся в одном классе — в четвёртом.







Всего в семье растёт пятеро детей. Первую девочку — Софью — Светлана родила в 24 года, когда работала продавцом в книжном магазине и заочно училась в педагогическом институте. Дочь появилась на свет с пороком сердца. За 17 лет жизни ей пришлось пережить множество операций.







Старшей дочери Софье сейчас 17 лет: она учится в десятом классе





«Совершенно уникальная девочка. Живёт с тяжелейшим пороком, но инвалидом себя не признаёт. В этом году отказалась от домашнего обучения и ходит на все уроки вместе с классом. Участвует во всех школьных мероприятиях. Второй год ездит в молодёжный центр имени Чехова, обучается в школе вожатых. А с ноября стала работать скаутом в модельном агентстве и по итогам месяца стала лучшим скаутом и получила в награду курс трёхмесячного обучения моделью в этом агентстве. Я ею очень горжусь, хотя только мы с ней знаем, как ей это всё даётся», — написала Светлана в редакционный WhatsApp.





По словам многодетной матери, папа Сони ушёл из семьи, когда девочке было четыре года. Позже Светлана встретила Константина, который стал отцом ещё четверых её детей. Трое из них — Лев, Марк и их младший брат Самсон — родились в Ульяновске, куда семья переезжала из Новосибирска на несколько лет. В 2015 году семья вернулась в Сибирь. Здесь у супругов родилась младшая дочь — Полина: ей сейчас полтора года. Все дети, кроме старшей дочери, носят фамилию Винокуровы. У Софьи фамилия Астахова — по отцу.







Долгожданная дочка Полина родилась у супругов в 2016 году





«Почему такое количество [детей]? Это даже не религиозные убеждения. Просто и муж, и я относимся к этому так, что если тебе ребёнок дан, значит, он дан тебе для чего-то, и избавляться от него ни в коем случае нельзя. Даже если сейчас (не дай бог, конечно) я бы смогла забеременеть, я уверена на 90%, что мы этого ребёнка всё равно бы оставили, — говорит Светлана Астахова. — Но самая главная причина в том, что муж очень хотел дочку, а у нас рождались мальчики: каждую следующую беременность думали, что будет девочка. Но девочка у нас с ним случилась только на четвёртый раз».







Глава семьи — индивидуальный предприниматель: он занимается отделкой квартир. Светлана ведёт домашнее хозяйство и ухаживает за детьми.





Результат Астаховых-Винокуровых по минимальной разнице в возрасте между детьми перекрывает официальный рекорд России, который установила семья Прокиных из Новосибирска. В этой семье один из сыновей младше своего брата на 9 месяцев и 20 дней.