Сибирячка оспорила рекорд пары из Новосибирска, родившей детей с интервалом в 9 месяцев и 20 дней

Всего в семье Астаховых-Винокуровых пятеро детей — на фото не хватает младшей дочки Полины
Всего в семье Астаховых-Винокуровых пятеро детей — на фото не хватает младшей дочки Полины

Семья Астаховых-Винокуровых из Новосибирска воспитывает пятерых детей. Разница в возрасте между двумя их сыновьями — чуть больше 9 месяцев. Светлана Астахова рассказала о том, как ей с мужем удалось побить официальный российский рекорд по разнице в возрасте между двумя детьми.


«Разница между моими мальчиками, Львом и Марком, 9 месяцев и 12 дней. Лёве 10 полных лет, Марку — 9. Лёва родился 24 июля 2007 года, а Марк — 6 мая 2008 года», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Светлана Астахова и в доказательство продемонстрировала свидетельства о рождении детей.


По словам Светланы, рожать сыновей с такой маленькой разницей в возрасте она не планировала — просто была уверена, что не забеременеет, пока кормит ребёнка грудью.


«Я когда Льва родила, нам в роддоме провели лекцию. Лектор сказала: если вы прикладываете ребёнка к груди больше восьми раз в сутки, то вы забеременеть не сможете. И я свято поверила в эту историю. А когда три месяца Лёве исполнилось, я почувствовала, что молока ему не хватает, и не могла понять причину. Спать всё время хотела. Думаю, что такое со мной происходит? Пошла проверяться и узнала, что беременна уже семь недель. Рожала я у одного и того же врача. Врач тоже была в шоке», — вспоминает Светлана Астахова.


Женщина уточнила, что Марка она родила на восьми месяцах беременности. По весу он оказался меньше старшего брата. Кроме того, у малыша был повышенный уровень билирубина, а печень к моменту рождения не успела развиться полностью, поэтому Марку пришлось ещё на месяц задержаться в больнице. Вырос он абсолютно здоровым ребёнком, как и его брат. Сейчас оба мальчика учатся в одном классе — в четвёртом.


Всего в семье растёт пятеро детей. Первую девочку — Софью — Светлана родила в 24 года, когда работала продавцом в книжном магазине и заочно училась в педагогическом институте. Дочь появилась на свет с пороком сердца. За 17 лет жизни ей пришлось пережить множество операций.


Старшей дочери Софье сейчас 17 лет: она учится в десятом классе
Старшей дочери Софье сейчас 17 лет: она учится в десятом классе


«Совершенно уникальная девочка. Живёт с тяжелейшим пороком, но инвалидом себя не признаёт. В этом году отказалась от домашнего обучения и ходит на все уроки вместе с классом. Участвует во всех школьных мероприятиях. Второй год ездит в молодёжный центр имени Чехова, обучается в школе вожатых. А с ноября стала работать скаутом в модельном агентстве и по итогам месяца стала лучшим скаутом и получила в награду курс трёхмесячного обучения моделью в этом агентстве. Я ею очень горжусь, хотя только мы с ней знаем, как ей это всё даётся», — написала Светлана в редакционный WhatsApp. 


По словам многодетной матери, папа Сони ушёл из семьи, когда девочке было четыре года. Позже Светлана встретила Константина, который стал отцом ещё четверых её детей. Трое из них — Лев, Марк и их младший брат Самсон — родились в Ульяновске, куда семья переезжала из Новосибирска на несколько лет. В 2015 году семья вернулась в Сибирь. Здесь у супругов родилась младшая дочь — Полина: ей сейчас полтора года. Все дети, кроме старшей дочери, носят фамилию Винокуровы. У Софьи фамилия Астахова — по отцу.


Долгожданная дочка Полина родилась у супругов в 2016 году
Долгожданная дочка Полина родилась у супругов в 2016 году


«Почему такое количество [детей]? Это даже не религиозные убеждения. Просто и муж, и я относимся к этому так, что если тебе ребёнок дан, значит, он дан тебе для чего-то, и избавляться от него ни в коем случае нельзя. Даже если сейчас (не дай бог, конечно) я бы смогла забеременеть, я уверена на 90%, что мы этого ребёнка всё равно бы оставили, — говорит Светлана Астахова. — Но самая главная причина в том, что муж очень хотел дочку, а у нас рождались мальчики: каждую следующую беременность думали, что будет девочка. Но девочка у нас с ним случилась только на четвёртый раз».


Глава семьи — индивидуальный предприниматель: он занимается отделкой квартир. Светлана ведёт домашнее хозяйство и ухаживает за детьми.


Результат Астаховых-Винокуровых по минимальной разнице в возрасте между детьми перекрывает официальный рекорд России, который установила семья Прокиных из Новосибирска. В этой семье один из сыновей младше своего брата на 9 месяцев и 20 дней.

Прочтений: 17287
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (66)66
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено