От «Сибмоста» потребовали 1,2 миллиарда за недостроенный Восточный обход

Восточный обход строят с 2013 года, сейчас почти все участки стройки выглядят заброшенными
Восточный обход строят с 2013 года, сейчас почти все участки стройки выглядят заброшенными

Росавтодор потребовал с АО «Сибмост» заплатить более 1 млрд 250 млн рублей в качестве неустойки за недостроенный участок Восточного обхода Новосибирска.


Об этом говорится в определении арбитражного суда Новосибирской области, куда с иском обратились представители «Сибмоста». Подрядчик пытается обжаловать размер пени «за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего подрядчику имущества». В «Сибмосте» такую неустойку посчитали незаконной.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправил запрос в Росавтодор и АО «Сибмост» с просьбой прокомментировать ситуацию.


Первый этап Восточного обхода — 20-километровый участок от Кольцово до Раздольного — должны были сдать в октябре 2017 года, но полтора года назад почти все работы на стройке прекратились, а в московской субподрядной организации, привлечённой «Сибмостом», началась процедура банкротства. В конце прошлого года Росавтодор направил в «Сибмост» претензию о расторжении государственного контракта, а с 18 декабря все работы на стройке остановили.


Позднее «Сибмост» заявил, что не собирается уходить со стройки — компания пытается продлить банковскую гарантию, чтобы завершить скандальную стройку к 2020 году. 

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