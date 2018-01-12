От «Сибмоста» потребовали 1,2 миллиарда за недостроенный Восточный обход

Восточный обход строят с 2013 года, сейчас почти все участки стройки выглядят заброшенными

Росавтодор потребовал с АО «Сибмост» заплатить более 1 млрд 250 млн рублей в качестве неустойки за недостроенный участок Восточного обхода Новосибирска.





Об этом говорится в определении арбитражного суда Новосибирской области, куда с иском обратились представители «Сибмоста». Подрядчик пытается обжаловать размер пени «за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего подрядчику имущества». В «Сибмосте» такую неустойку посчитали незаконной.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправил запрос в Росавтодор и АО «Сибмост» с просьбой прокомментировать ситуацию.





Первый этап Восточного обхода — 20-километровый участок от Кольцово до Раздольного — должны были сдать в октябре 2017 года, но полтора года назад почти все работы на стройке прекратились, а в московской субподрядной организации, привлечённой «Сибмостом», началась процедура банкротства. В конце прошлого года Росавтодор направил в «Сибмост» претензию о расторжении государственного контракта, а с 18 декабря все работы на стройке остановили.





Позднее «Сибмост» заявил, что не собирается уходить со стройки — компания пытается продлить банковскую гарантию, чтобы завершить скандальную стройку к 2020 году.