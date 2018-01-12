Сделанные в Новосибирске бомбардировщики улетели на Урал
Новосибирский авиационный завод передал ВКС России первые в этом году Су-34 — военные получили два многофункциональных бомбардировщика.
«Осуществлена первая поставка бомбардировщиков Су-34 в 2018 году. Эти два самолёта поступят на вооружение авиаполка в Челябинской области», — передаёт «Интерфакс-АВН» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По его словам, прежде чем прибыть к месту постоянной дислокации, Су-34 отправятся в Липецкий центр боевого применения фронтовой авиации, где военные лётчики пройдут обучение на новых машинах.
В 2017 году Новосибирский авиационный завод имени Чкалова (входит в состав компании «Сухой») поставил по гособоронзаказу 14 бомбардировщиков Су-34.
Ранее помощник командующего войсками Центрального военного округа Ярослав Рощупкин сообщил, что авиаполк, дислоцированный в Челябинской области, получит на вооружение шесть бомбардировщиков Су-34 в первом квартале 2018 года. Это будет первая поставка таких самолётов в ЦВО.
«По его словам, в декабре 2017 года лётчики авиаполка Шагол уже приступили к изучению особенностей техники пилотирования Су-34. Обучение продлится два месяца», — сообщает «Интерфакс».
В прошлый раз Новосибирский авиационный завод передавал бомбардировщики войскам осенью 2017 года, в ноябре пресс-служба Восточного военного округа рассказывала про испытания, которые самолёты прошли в небе над Хабаровским краем.
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Елена Громкова
Фото предоставлено пресс-службой компании «Сухой»