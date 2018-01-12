Парки вместо огородов: мэрия решила сделать зелёные зоны на месте дач на левом берегу Оби
Власти Новосибирска опубликовали перспективный проект планировки территории на границе Ленинского и Кировского районов — пойму реки Тулы решено превратить в несколько парков.
По проекту, зелёные зоны организуют вдоль практически всей реки Тулы: они протянутся от перспективной развязки на пересечении улиц Станиславского и Немировича-Данченко до улицы Петухова. Частично парки захватят территории существующих сегодня садовых обществ.
«К расчётному сроку (2030 год. — Л.П.) предлагается перевод зоны объектов ведения садоводства и огородничества, расположенной между кварталом 322.03.00.01 (территория садового общества «Сибирь-1». — Л.П.), рекой Тулой и улицей Троллейной, в зону парков, скверов, бульваров, иных озеленённых территорий общего пользования», — говорится в документе, опубликованном вчера вечером на сайте мэрии.
По данным 2ГИС, в зоне будущих парков сегодня расположены садовые общества «Ложок», «Умелый Строитель», «Восход», «Зелёный Сад» и СНТ «Энергетик-1», а также частично СНТ «Садовод-ССМ» и ТСТ «Цветущая Сибирь».
Проект планировки ещё не утверждён — публичные слушания назначены на 31 января.
В прошлом году общественники отправили на доработку проект планировки поймы другой малой реки, 1-й Ельцовки: они не согласились со строительством дороги в зоне, где можно разбить парк.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова, иллюстрация из документов мэрии Новосибирска