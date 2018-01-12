Через площадь не проехать: власти показали новую схему движения по площади Ленина

На площадке перед зданием Центробанка РФ появится большая парковка

Власти Новосибирска разработали новую схему движения по площади Ленина: она может заработать, если город получит деньги на благоустройство улицы Ленина из федерального бюджета.







Проект благоустройства улицы и площади Ленина разработало КБ «Стрелка» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и представило на общественное обсуждение в 2017 году. Рабочие документы в конце прошлого года разработало МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», пример возможной новой схемы движения по главной площади города есть в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ.







«Мы сделали рабочую документацию по дизайн-проекту, который разрабатывает КБ "Стрелка", и сдали её на экспертизу», — подтвердил НГС.НОВОСТИ руководитель УЗСПТС Александр Мысик.







Судя по документу, площадь Ленина ждёт масштабная перестройка. Если сейчас транспорт с Вокзальной магистрали выезжает по улице Орджоникидзе на Красный проспект по диагонали, то по новому проекту эту диагональную дорогу уберут, и выезжать на проспект нужно будет по прямой, движение на перекрёстке организуют по светофору.





Изменения коснутся и въезда на улицу Ленина: заехать на неё можно будет только с Красного проспекта под углом 90 градусов.





Старая и новая схемы движения по площади Ленина

Согласно проекту, на площадке перед зданием Центробанка РФ появится большая парковка, а перед зданием Делового дома (улица Ленина, 1), на том месте, где сейчас парковка, будет парк.







«Получается, что если сейчас по этой диагонали, от Вокзальной магистрали к Красному проспекту, мы разгружаем Вокзальную магистраль, то транспорт, который будет уходить через светофор на перекрёстке Орджоникидзе и Красного проспекта, начнёт скапливаться вплоть до Советской или даже до проспекта Димитрова. Мы будем ограничены временем работы светофора», — говорит о новой схеме движения председатель общественного совета при министерстве транспорта НСО Вячеслав Ашурков.





Кроме того, после поворота на улицу Ленина с Красного проспекта автомобили будут попадать на нерегулируемый пешеходный переход и пропускать всех пешеходов. «Будет накопление транспорта уже на Красном проспекте, правый ряд будет занят теми, кто хочет повернуть на Ленина. Тогда направо с Вокзальной магистрали не будет возможности повернуть из-за этого хвоста», — прогнозирует Ашурков.







Концепция благоустройства улицы Ленина





По этому проекту улица Ленина останется открыта для проезда машин, но там появится велодорожка, расширят тротуар и уберут часть парковок.





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, в какие сроки запланирована реализация проекта благоустройства улицы и сколько денег на неё может потребоваться.