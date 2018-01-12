Через площадь не проехать: власти показали новую схему движения по площади Ленина

На площадке перед зданием Центробанка РФ появится большая парковка
На площадке перед зданием Центробанка РФ появится большая парковка

Власти Новосибирска разработали новую схему движения по площади Ленина: она может заработать, если город получит деньги на благоустройство улицы Ленина из федерального бюджета.


Проект благоустройства улицы и площади Ленина разработало КБ «Стрелка» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и представило на общественное обсуждение в 2017 году. Рабочие документы в конце прошлого года разработало МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», пример возможной новой схемы движения по главной площади города есть в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ.


«Мы сделали рабочую документацию по дизайн-проекту, который разрабатывает КБ "Стрелка", и сдали её на экспертизу», — подтвердил НГС.НОВОСТИ руководитель УЗСПТС Александр Мысик.


Судя по документу, площадь Ленина ждёт масштабная перестройка. Если сейчас транспорт с Вокзальной магистрали выезжает по улице Орджоникидзе на Красный проспект по диагонали, то по новому проекту эту диагональную дорогу уберут, и выезжать на проспект нужно будет по прямой, движение на перекрёстке организуют по светофору.


Изменения коснутся и въезда на улицу Ленина: заехать на неё можно будет только с Красного проспекта под углом 90 градусов.


Старая и новая схемы движения по площади Ленина

Согласно проекту, на площадке перед зданием Центробанка РФ появится большая парковка, а перед зданием Делового дома (улица Ленина, 1), на том месте, где сейчас парковка, будет парк.


«Получается, что если сейчас по этой диагонали, от Вокзальной магистрали к Красному проспекту, мы разгружаем Вокзальную магистраль, то транспорт, который будет уходить через светофор на перекрёстке Орджоникидзе и Красного проспекта, начнёт скапливаться вплоть до Советской или даже до проспекта Димитрова. Мы будем ограничены временем работы светофора», — говорит о новой схеме движения председатель общественного совета при министерстве транспорта НСО Вячеслав Ашурков.


Кроме того, после поворота на улицу Ленина с Красного проспекта автомобили будут попадать на нерегулируемый пешеходный переход и пропускать всех пешеходов. «Будет накопление транспорта уже на Красном проспекте, правый ряд будет занят теми, кто хочет повернуть на Ленина. Тогда направо с Вокзальной магистрали не будет возможности повернуть из-за этого хвоста», — прогнозирует Ашурков.


Концепция благоустройства улицы Ленина
Концепция благоустройства улицы Ленина


По этому проекту улица Ленина останется открыта для проезда машин, но там появится велодорожка, расширят тротуар и уберут часть парковок.


НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, в какие сроки запланирована реализация проекта благоустройства улицы и сколько денег на неё может потребоваться.

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