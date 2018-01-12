Не участвовать, так судить: новосибирский горнолыжник поедет на Олимпиаду в Корее

Денис Тян на Кубке мира в Корее в 2017 году
Денис Тян на Кубке мира в Корее в 2017 году

Профессиональный горнолыжник, выпускник специализированного учебно-научного центра НГУ Денис Тян вошёл в судейскую бригаду зимних Олимпийских игр в Корее.


«Я занимаюсь судейством горных лыж, познакомился в Новокузнецке с судьями, которые работали в Сочи, они меня рекомендовали в Федерации горнолыжного спорта России. Потом заполнил анкету и меня взяли. Я улетаю в Корею 27 января, буду работать на Олимпиаде и меня попросили задержаться на Паралимпиаду», — рассказал НГС.НОВОСТИ Денис Тян.


Тян — судья первой категории, до приглашения на Олимпиаду в Южной Корее входил в бригады судей региональных и всероссийских соревнований, которые проходят в Сибири. Также Денис — вице-президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Новосибирской области, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Спорту Место».


Судей, которые будут работать с ним, Денис уже знает — практически все они вместе готовили трассы в прошлом году на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, который тоже проходил в Корее.


На Олимпиаде-2018 Денис будет контролировать качество трассы для наиболее сложных и травмоопасных дисциплин: скоростной спуск (Downhill) и супергигантский слалом (Super G). «Это огромный опыт, но и большая ответственность: каждый день думаешь, чтобы не накосячить», — откровенничает новосибирец. 



«Во время подготовки все делают практически одно и то же: расставляют сети безопасности, маты, готовят склон. А когда сами соревнования проходят, кто-то отвечает за зону старта, финиша. Я конкретно отвечаю за качество самой трассы — так называемые слипперы, те, кто "гладят" трассу своими собственными лыжами. Горные лыжи — это метеозависимый спорт: чем больше атлетов проезжает, тем больше трасса разбивается. И возникает несправедливость: что первый проехал по чистой трассе, а двадцатый — с ямами. Поэтому мы должны её "гладить".


Группа слипперов — самая большая, потому что гора огромная и нужно очень быстро всё делать. У нас регламент: через каждые два спортсмена нам даётся 50 секунд, чтобы проехать определённый участок»,


 — пояснил Денис Тян.


XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан (Южная Корея). Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, в церемониях награждения будет звучать олимпийский гимн. Такое решение принял МОК после расследования допингового скандала на Олимпиаде в Сочи. Российским судьям, как и спортсменам, во время проведения игр нельзя использовать национальную символику.

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