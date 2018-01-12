Хоккей у воды: власти выбрали площадку под строительство ЛДС

Власти окончательно определились с местом под строительство гигантского ледового дворца в Новосибирске — он появится на берегу Оби недалеко от Горского жилмассива. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Анатолий Локоть.





Проект арены, презентованный летом прошлого года





Также Локоть добавил, что ледовый дворец построят не только за счёт областного бюджета, но и федерального.









Берег Оби рассматривали для строительства нового ЛДС в первую очередь — вместе с ним власти хотели построить в середине метромоста станцию метро «Спортивная» и дорогу, которая свяжет Бугринский, Октябрьский и новый, четвёртый, мост через Обь. Из-за проблем с перезонированием участка стройку хотели перенести в другое место — площадки для неё находили у Экспоцентра, у НГАУ, на территории Военного городка и других местах города. По приказу президента Владимира Путина в новом спорткомплексе должны провести ЧМ по хоккею среди молодёжи в 2023 году.





НГС.НОВОСТИ отправили официальный запрос в пресс-службу мэрии и правительство НСО с просьбой уточнить сроки строительства.





Дополнение: Как объяснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе регионального правительства, ледовая арена займёт участок в 12 гектаров. Весной власти должны объявить конкурс на строительство, а также определиться с заявкой на проведение молодёжного ЧМ по хоккею. Начать подготовительные работы на площадке планируют в конце этого лета, а завершить стройку — в 2021 году. В пресс-службе отметили, что строительство станции метро «Спортивная» было обязательным условием проекта.