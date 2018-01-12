Хоккей у воды: власти выбрали площадку под строительство ЛДС

Власти окончательно определились с местом под строительство гигантского ледового дворца в Новосибирске — он появится на берегу Оби недалеко от Горского жилмассива. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Анатолий Локоть.


Проект арены, презентованный летом прошлого года
Проект арены, презентованный летом прошлого года


Также Локоть добавил, что ледовый дворец построят не только за счёт областного бюджета, но и федерального. 



Берег Оби рассматривали для строительства нового ЛДС в первую очередь — вместе с ним власти хотели построить в середине метромоста станцию метро «Спортивная» и дорогу, которая свяжет Бугринский, Октябрьский и новый, четвёртый, мост через Обь. Из-за проблем с перезонированием участка стройку хотели перенести в другое место — площадки для неё находили у Экспоцентра, у НГАУ, на территории Военного городка и других местах города. По приказу президента Владимира Путина в новом спорткомплексе должны провести ЧМ по хоккею среди молодёжи в 2023 году.


НГС.НОВОСТИ отправили официальный запрос в пресс-службу мэрии и правительство НСО с просьбой уточнить сроки строительства.


Дополнение: Как объяснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе регионального правительства, ледовая арена займёт участок в 12 гектаров. Весной власти должны объявить конкурс на строительство, а также определиться с заявкой на проведение молодёжного ЧМ по хоккею. Начать подготовительные работы на площадке планируют в конце этого лета, а завершить стройку — в 2021 году. В пресс-службе отметили, что строительство станции метро «Спортивная» было обязательным условием проекта.

Прочтений: 16463
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (165)165
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено