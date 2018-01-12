Сибирячка избежала наказания за смерть отца от удара локтем в живот

44-летняя жительница «Родников» пошла под суд после того, как её отец впал в кому и умер в больнице

Жительница Новосибирска Елена Вострова избежала наказания за гибель отца, который умер в больнице от травмы живота.







«По уголовному делу в отношении Востровой Елены <…> вынесено постановление о прекращении уголовного дела в соответствии со статьёй 25 УПК РФ в связи с примирением сторон», — сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.







Как пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Калининского района Новосибирска Злата Самсонова, потерпевшей по этому делу признана взрослая дочь подсудимой — внучка умершего пенсионера. В суде она заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Гособвинитель возражала. Но так как статья, по которой судили женщину — ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), относится к преступлениям небольшой степени тяжести, то суд имел право прекратить дело.







Как ранее сообщала Злата Самсонова со ссылкой на выводы следователей, 9 июля 2017 года пьяная подсудимая поссорилась с 76-летним отцом в своей квартире на улице Родники. Дочь возмутило то, что подвыпивший мужчина некорректно отозвался о её матери — своей жене, которая умерла несколько лет назад.







По словам гособвинителя, отец попытался успокоить возмущавшуюся дочь и обхватил её сзади руками. Женщина начала толкать отца локтями в живот в попытке освободиться, и мужчина её отпустил. Позже дочь зашла к отцу в комнату, они помирились. А вечером мужчина пожаловался на боли в животе, дочь вызвала скорую помощь, и врачи увезли его в городскую клиническую больницу № 25 .





В больнице состояние пациента ухудшилось, он впал в кому и 12 июля умер, не приходя в сознание. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина погиб от «закрытой тупой травмы живота с разрывом основания брыжейки тонкого кишечника». Свою вину его дочь признала.