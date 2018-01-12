На Станционной появилась АЗС международной сети из Великобритании и Дании

В Новосибирске появятся АЗС под брендом транснациональной корпорации Shell — первая заправка, расположенная неподалёку от Экспоцентра, уже оделась в фирменные цвета сети.


Первая заправка Shell появится на улице Станционной — на подъезде к Экспоцентру
Первая заправка Shell появится на улице Станционной — на подъезде к Экспоцентру


АЗС расположена по адресу Станционная, 88 к1. Заправка здесь работает уже не один год, то есть речь идёт не о новом объекте, а о реконструкции и ребрендинге. Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, навес уже выкрашен в фирменные цвета Shell — белый, жёлтый и красный, а на стройплощадке видны ещё не смонтированные конструкции с логотипом компании. На самой АЗС будет работать небольшой магазин и закусочная.


Заправки Shell открываются в Новосибирске по франчайзингу — местным партнёром сети стала новосибирская компания «Нафтатранс плюс». Ранее «Коммерсантъ» писал, что открыть первую новосибирскую заправку Shell в «Нафтатрансе» собирались в феврале 2018 года.


В самом «Нафтатрансе» сегодня от комментариев на эту тему отказались, сославшись на то, что это запрещено договором с Shell — вся информация о работе АЗС под её брендом может даваться только самой компанией. В российском офисе Shell также не дают комментариев о проектах, которые находятся в стадии реализации. 


На заправке уже вовсю идёт монтаж конструкций с фирменной символикой
На заправке уже вовсю идёт монтаж конструкций с фирменной символикой


По данным сайта компании Shell, АЗС под этим брендом сейчас работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, в Вологодской и ещё целом ряде регионов России. Ближайшая к Новосибирску заправка сети расположена в Кемерово.


Нефтехолдинг «Нафтатранс плюс» занимается оптовой и розничной торговлей ГСМ. Компании принадлежит, в частности, сеть АЗС под брендом «Энергия». Компания также управляет заправками под брендом Lukoil.


Компания, которая сейчас называется Royal Dutch Shell, была создана в 1907 году в Великобритании и сейчас является одним из крупнейших мировых предприятий по добыче и переработке нефти и газа. Shell будет первым транснациональным брендом, который появится на розничном рынке ГСМ в Новосибирске. Ранее на местном рынке работала только компания «ТНК-BP» — совместное предприятие российской и британской нефтяных компаний.


По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске и пригородах работает 358 АЗС. Самые крупные сети — это «Газпромнефть» (77 точек), «Газойл» (27), «Лукойл» (19) и «Прайм» (18). 


На конкурентном розничном рынке ГСМ, впрочем, не так часто появляются новые игроки, а накануне стало известно о закрытии в Новосибирске небольшой сети АЗС, связанном с банкротством компании.

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