На здании у площади Станиславского нарисовали необычное дерево-сердце
На здании Новосибирского клинического центра крови появились граффити в виде красного сердца-дерева со стволом — также зданию отремонтировали фасад.
Ремонт фасада здания на улице Серафимовича занял полтора месяца, а граффити решили сделать в конце ремонтных работ, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный врач Новосибирского центра крови Константин Хальзов.
Граффити представляют собой большое красное сердце, нарисованное в форме дерева со стволом и листьями, — это общая идея сотрудников центра крови.
«Каждый листочек, как мы это воспринимаем, может быть, донором или реципиентом — и дающий кровь, и получающий компоненты крови.
А форма сердца — это жизнь, так как наши доноры дают жизнь. Такой образ, который, как мне кажется, сегодня объединяет полностью службу крови», — описал концепцию граффити главный врач.
По его словам, доноры и другие посетители центра крови положительно восприняли новый рисунок.
Ранее центр крови показал корреспондентам НГС.НОВОСТИ секретные лаборатории и хранилища с новейшим оборудованием, а также рассказал, как выглядит типичный новосибирский донор.
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Мария Морсина
Фото nck.su