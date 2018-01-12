На здании у площади Станиславского нарисовали необычное дерево-сердце

Необычные граффити появились на здании центра в январе
Необычные граффити появились на здании центра в январе

На здании Новосибирского клинического центра крови появились граффити в виде красного сердца-дерева со стволом — также зданию отремонтировали фасад.


Ремонт фасада здания на улице Серафимовича занял полтора месяца, а граффити решили сделать в конце ремонтных работ, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный врач Новосибирского центра крови Константин Хальзов.


Граффити представляют собой большое красное сердце, нарисованное в форме дерева со стволом и листьями, — это общая идея сотрудников центра крови.


«Каждый листочек, как мы это воспринимаем, может быть, донором или реципиентом — и дающий кровь, и получающий компоненты крови. 


А форма сердца — это жизнь, так как наши доноры дают жизнь. Такой образ, который, как мне кажется, сегодня объединяет полностью службу крови», — описал концепцию граффити главный врач.


По его словам, доноры и другие посетители центра крови положительно восприняли новый рисунок.


Ранее центр крови показал корреспондентам НГС.НОВОСТИ секретные лаборатории и хранилища с новейшим оборудованием, а также рассказал, как выглядит типичный новосибирский донор.

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