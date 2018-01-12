Четыре автомобиля перегородили две полосы на Большевистской после аварий

В двух авариях на Большевистской оказались четыре машины





Утром 12 января на Большевистской в Новосибирске недалеко от остановки «Храм Михаила Архангела» подряд случилось две аварии — машины перегородили две полосы в сторону Речного вокзала.





«Когда я ехал, была одна авария посередине — её объезжать начали с двух сторон. И автомобили, которые объезжали слева, в друг друга въехали прямо на глазах у меня», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец, который проезжал мимо происшествия около 11:40.





Дорожная обстановка на месте ДТП после 12:00





Два дня назад несколько аварий подряд случились на полутора километрах Большевистской — ДТП произошли недалеко от Речного вокзала и на площади инженера Будагова.