Четыре автомобиля перегородили две полосы на Большевистской после аварий
Утром 12 января на Большевистской в Новосибирске недалеко от остановки «Храм Михаила Архангела» подряд случилось две аварии — машины перегородили две полосы в сторону Речного вокзала.
«Когда я ехал, была одна авария посередине — её объезжать начали с двух сторон. И автомобили, которые объезжали слева, в друг друга въехали прямо на глазах у меня», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец, который проезжал мимо происшествия около 11:40.
Два дня назад несколько аварий подряд случились на полутора километрах Большевистской — ДТП произошли недалеко от Речного вокзала и на площади инженера Будагова.
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Елена Громкова
Фото очевидца
Скриншот yandex.ru/maps