Под Новосибирском ВАЗ протаранил пассажирский автобус: из автомобиля пришлось вырезать женщину
В Искитимском районе на трассе столкнулись пассажирский автобус и ВАЗ-21110.
Авария произошла около 6:00 сегодня, 12 января. Автобус ПАЗ с пятью пассажирами ехал со стороны Искитима в направлении посёлка Александровский. На участке трассы между Искитимом и селом Завьялово автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ, которым управляла женщина.
«Предварительно, за медицинской помощью обратились два человека — пассажиры автобуса», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по НСО.
На место аварии выезжали спасатели Искитимского поисково-спасательного отряда.
«На месте работали три человека, они вытащили пострадавшую из машины при помощи гидравлического инструмента "Weber" и передали её бригаде скорой», — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе аварийно-спасательной службы НСО.
Причина аварии и информация о травмах пассажиров автобуса уточняется. В ГИБДД пояснили, что женщина-водитель ВАЗа не пострадала.
Напомним, всю минувшую ночь в Новосибирской области дул сильный ветер. На дорогах была затруднена видимость, в связи с этим на областных трассах вводили ограничения движения для большегрузов и пассажирских автобусов. В 6:00 ограничения сняли.
Дополнение: в группе пропаганды ГИБДД НСО уточнили информацию об аварии. Находившаяся за рулём ВАЗа 32-летняя женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.
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Ольга Власова
Фото vk.com/assnso