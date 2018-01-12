Под Новосибирском ВАЗ протаранил пассажирский автобус: из автомобиля пришлось вырезать женщину

Легковой автомобиль практически смяло после столкновения с автобусом
Легковой автомобиль практически смяло после столкновения с автобусом

В Искитимском районе на трассе столкнулись пассажирский автобус и ВАЗ-21110. 


Авария произошла около 6:00 сегодня, 12 января. Автобус ПАЗ с пятью пассажирами ехал со стороны Искитима в направлении посёлка Александровский. На участке трассы между Искитимом и селом Завьялово автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ, которым управляла женщина. 


«Предварительно, за медицинской помощью обратились два человека — пассажиры автобуса», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по НСО.


Спасатели достали женщину из машины и передали её бригаде врачей
Спасатели достали женщину из машины и передали её бригаде врачей


На место аварии выезжали спасатели Искитимского поисково-спасательного отряда. 


«На месте работали три человека, они вытащили пострадавшую из машины при помощи гидравлического инструмента "Weber" и передали её бригаде скорой», — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе аварийно-спасательной службы НСО.


Причина аварии и информация о травмах пассажиров автобуса уточняется. В ГИБДД пояснили, что женщина-водитель ВАЗа не пострадала.


Напомним, всю минувшую ночь в Новосибирской области дул сильный ветер. На дорогах была затруднена видимость, в связи с этим на областных трассах вводили ограничения движения для большегрузов и пассажирских автобусов. В 6:00 ограничения сняли.



Дополнение: в группе пропаганды ГИБДД НСО уточнили информацию об аварии. Находившаяся за рулём ВАЗа 32-летняя женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. 

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