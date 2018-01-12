В Новосибирск с севера прилетела стая птиц с красивыми хохолками
В Новосибирск прилетели свиристели — крупную стаю птиц заметили на улице в центре города.
Стаю свиристелей на улице Фрунзе накануне днём, 11 января, заметил орнитолог Алексей Яновский.
«В перерыве пурги за окном увидел, как довольно большая стая свиристелей (около 150 птиц) промчалась с севера над крышами соседних зданий», — сообщил Яновский.
Зимой свиристели питаются ягодами рябины, боярышника, ранетки, черёмухи.
В предыдущие годы свиристели прилетали в черту города из более северных регионов уже к концу октября. В эту зиму присутствие этих птиц в городе орнитологи заметили только сейчас.
Также в середине этой недели Алексей Яновский заметил в городе снегирей, они клевали семена сирени. Оперение птиц от пребывания в городе стало почти серым.
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Ольга Власова
Фото Анны Золотовой (1), Алексея Яновского (2)