В Новосибирск с севера прилетела стая птиц с красивыми хохолками

Орнитолог заметил стаю свиристелей на улице Фрунзе. Фото из архива НГС

В Новосибирск прилетели свиристели — крупную стаю птиц заметили на улице в центре города.





Стаю свиристелей на улице Фрунзе накануне днём, 11 января, заметил орнитолог Алексей Яновский.





«В перерыве пурги за окном увидел, как довольно большая стая свиристелей (около 150 птиц) промчалась с севера над крышами соседних зданий», — сообщил Яновский.





Зимой свиристели питаются ягодами рябины, боярышника, ранетки, черёмухи.





В предыдущие годы свиристели прилетали в черту города из более северных регионов уже к концу октября. В эту зиму присутствие этих птиц в городе орнитологи заметили только сейчас.





Оперение снегирей от длительного пребывания в городе стало почти серым





Также в середине этой недели Алексей Яновский заметил в городе снегирей, они клевали семена сирени. Оперение птиц от пребывания в городе стало почти серым.





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