Возле парка Кирова на три недели закрыли часть дороги

Участок улицы перекрыли из-за ремонта теплотрассы
Участок улицы перекрыли из-за ремонта теплотрассы

Сегодня, 12 января, в Новосибирске закрыли движение на участке улицы Котовского — рядом с парком Кирова.


По данным пресс-центра мэрии, открыть её планируют через три недели — 2 февраля.


«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. <...> Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.


Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Пархоменко, Троллейной и Широкой.


Теплотрассу ремонтируют у школы № 73 рядом с парком Кирова
Теплотрассу ремонтируют у школы № 73 рядом с парком Кирова


В конце прошлого года работники «СИБЭКО» ремонтировали теплотрассу на улице Вертковской.

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