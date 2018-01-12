Возле парка Кирова на три недели закрыли часть дороги
Сегодня, 12 января, в Новосибирске закрыли движение на участке улицы Котовского — рядом с парком Кирова.
По данным пресс-центра мэрии, открыть её планируют через три недели — 2 февраля.
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. <...> Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.
Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Пархоменко, Троллейной и Широкой.
В конце прошлого года работники «СИБЭКО» ремонтировали теплотрассу на улице Вертковской.
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Кирилл Шматков
Фото Сергея Ляшко, схема автора на yandex.ru/maps