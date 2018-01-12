Упавшие деревья и сорванные баннеры: спасатели ликвидируют последствия ночного урагана

На улице Пирогова во время сильного ветра упало дерево

Спасатели продолжают ликвидировать последствия ночного шторма в Новосибирске: непогода обернулась разрушениями, упавшими деревьями и перекрытыми дорогами.







«Сейчас не готов комментировать [масштабы обрушений] по причине того, что мы продолжаем работать и работы не закончены», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.







Поздним вечером 11 января спасатели, в частности, сообщали о том, что порывом ветра на улице Кирова сорвало крышу в частном доме. Инцидент обошёлся без жертв.







Также сегодня утром читательница НГС заметила рухнувшее дерево на улице Пирогова вблизи НГУ. «Люди обходят упавшее дерево по сугробу, по колено в снегу», — поделилась наблюдениями очевидица.







«Вот такой шлагбаум образовался на Кутателадзе, 7/3», — написал в редакцию читатель НГС Артём Морозов





Не пощадил ветер и рекламные баннеры





«Ветер доломал крышу и частично заборчик летней террасы ресторана "Карлсон" на площади Калинина, который закрыт с 8 января», — написала в редакционный WhatsApp ещё одна читательница НГС





В мэрии Новосибирска обещали прокомментировать последствия шторма в ближайшее время.







Ветер в Новосибирске поднялся вечером 11 января и продолжил бушевать ночью: непогода обернулась массовыми отключениями света. К 7 часам утра без электричества оставались полторы тысячи домов. Сейчас, по данным муниципального портала «Мой Новосибирск», их количество уменьшилось до 798.





Поздно вечером на площади Маркса под порывами ветра покосилась новогодняя ёлка, а на Фабричной сорвавшиеся со здания куски кровли спровоцировали ДТП и убили водителя иномарки. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Трассы в Новосибирской области на ночь закрыли для автобусов: видимость на загородных дорогах резко упала из-за метели.





Ёлка на площади Маркса покосилась вчера в десятом часу вечера — к утру она всё ещё была на боку





10:50

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что из-за штормового ветра в городе отключилось не только электричество: аварии оставили 94 здания без горячей воды, 108 зданий — без тепла. В доме № 263 на улице Кирова во время ветра не только сорвало крышу — также разрушилась печная труба и оборвался электропровод.







«Администрация района решает вопрос по ремонту и возможности проживания в доме», — передали в мэрии, уточнив, что жильцы ночевали у соседей.





Кроме того, для транспорта временно закрыта улица Фабричная от Мостовой до Владимировской. Специалисты опасаются, что с крыш административных зданий могут продолжить падать листы, пояснили в пресс-центре.





В мэрии добавили, что специалисты отключили от электричества наклонившуюся ёлку на площади Маркса — сегодня в первой половине дня её должны демонтировать. Также наклонился рекламный щит возле магазина «Горожанка» на улице Лазурной. Ещё один накренившийся щит — на Октябрьском мосту — специалисты уже убрали: он мешал движению троллейбусов.





11:55

На территории области без инцидентов также не обошлось. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, порывы ветра повредили крышу Дома культуры в селе Большие Луки Баганского района. Кроме того, пострадала кровля школы в селе Шарчино Сузунского района.





«Кратковременные отключения электроэнергии наблюдались в ряде районов области: Колыванском, Тогучинском, Новосибирском, Убинском, Чулымском, Ордынском, Краснозёрском, Сузунском, Венгеровском, Искитимском, Карасукском, Маслянинском, Кочковском, Купинском», — рассказали в ведомстве.





Помощь спасателей понадобилась рыбакам, которые отдыхали в Купинском районе на озере Чаны.





«Возвращаясь с рыбалки, в снежном заносе застрял автомобиль "Нива", в котором находились три человека. В сложных метеорологических условиях помощь им оказали спасатели Карасукского поисково-спасательного отряда. При помощи специальной спасательной техники и снаряжения они вытащили автомобиль из снежного плена», — передали в МЧС.







В ведомстве добавили, что на 12 января синоптики также прогнозируют неблагоприятную погоду: в Новосибирской области ожидаются снегопады, метели и гололёд. Порывы ветра местами могут достигать 25 м/с.