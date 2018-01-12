Видео: пожарные тушат пылающий дом во время штормового ветра





Пожар произошёл в районе ТРЦ «Сибирский Молл»

В Октябрьском районе вечером 11 января сгорели два частных дома — штормовой ветер раздул огонь и затруднил тушение.





Возгорание произошло в районе 8 часов вечера на улице 3-я Кирпичная Горка, в районе ТРЦ «Сибирский Молл». Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.





Информация о возгорании поступила в МЧС в 20:20. Через 10 минут пожарные были на месте. В 20:40 им удалось локализовать огонь, в 21:23 — ликвидировать открытое горение. Полностью пожар спасатели потушили в третьем часу ночи.





«На момент прибытия пожарной охраны открытым огнём горел частный дом и надворные постройки.





Из-за сильных порывов ветра наблюдалось стремительное распространение огня.





В результате на улице 3-я Кирпичная Горка огонь уничтожил частный дом, сарай и баню, а на соседней улице 1-я Кирпичная Горка огонь уничтожил кровлю на доме и баню», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





В МЧС уточнили, что пожар обошёлся без погибших и пострадавших. Причина устанавливается.













Ветреная погода в Новосибирске наблюдалась накануне весь день, после 19 часов порывы ветра усилились и ночью достигали 25 м/с. Не обошлось без трагических инцидентов. Так, на улице Фабричной в Железнодорожном районе на автомобиль упала сорванная ветром крыша здания — водитель авто погиб на месте. Также ночью без света остались больше 1,5 тысяч домов.





Сегодня днём, по прогнозу синоптиков, ветер ослабнет до 18–20 м/с. Столбик термометра опустится до –9 …–11 градусов.