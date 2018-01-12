На трассах Новосибирской области сняли ограничения из-за погоды


Движение на трассах ограничивали ночью из-за непогоды 
Движение на трассах ограничивали ночью из-за непогоды 

В Новосибирской области большегрузам и пассажирским автобусам разрешили выезжать на федеральные трассы и Северный обход. 


Ограничение на федеральных автодорогах Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области и на Северном обходе Новосибирска сняли в 6 часов утра «в связи с улучшением погодных условий». 


«Все трассы функционируют в штатном режиме, непрерывно ведутся работы по расчистке и противогололедной обработке дорожного покрытия», — сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора». 


Ограничения вводились с 22 часов 11 января. Причиной стало ухудшение погоды — снег, метель, порывистый ветер, низкая видимость.  


Ветреная погода в Новосибирской области сохранится и 12 декабря. Сегодня днём, по прогнозу синоптиков, ветер ослабнет до 18–20 м/с. 


Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от передвижения по федеральным автодорогам в метель. Если всё-таки поездку в метель нельзя отменить, то советуем ознакомиться с рекомендациями о том, как правильно вести себя на дороге

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