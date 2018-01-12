Полпред попросит обновить Новосибирский цирк
Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло побывал с визитом в новосибирском цирке — он обратил внимание на необходимый ремонт здания.
Износ здания цирка составляет 74%, технического оборудования и кресел в зрительном зале — 100%, капитальный ремонт не производился более 40 лет, сообщили в пресс-службе сибирского полпреда.
По мнению Сергея Меняйло, Новосибирский государственный цирк обладает большим культурным потенциалом, и необходимо создать все условия для его развития.
«Особое внимание следует уделить повышению доступности цирковых услуг, проведению работ по замене устаревшего оборудования, благоустройству прилежащих территорий. Кроме того, важно поддержать инициативу о создании детской цирковой школы, чтобы приобщать подрастающее поколение к изучению циркового искусства, популяризировать цирковую деятельность», — считает полпред.
За последнее время в помещении удалось поменять витражи на втором этаже, отремонтировать потолок в фойе первого и второго этажей, обновить световое и звуковое оборудование. Все эти работы провели за счёт средств самого предприятия, отметили в пресс-службе.
В сентябре прошлого года в цирке впервые за 30 лет заменили манежное покрытие, также из зала убрали первый ряд кресел.
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Ольга Власова
Фото sfo.gov.ru