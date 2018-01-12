Число отключенных от света домов подскочило до 1,5 тысяч

Без электричества в Новосибирске минувшей ночью остались более 1,5 тысяч домов

В Новосибирске штормовой ветер оставил без света более 1,5 тысяч домов — аварийное отключение электроэнергии затронуло почти весь город.





По данным портала «Мой Новосибирск», свет отключили в частном секторе Кировского, Ленинского, Первомайского, Дзержинского районов преимущественно в промежутке с 3 часов ночи до пяти часов утра. Энергетики намерены восстановить электроснабжение к 10 часам утра.





«Свет погас ещё в 21:00, с сильным порывом ветра. В основном все дома отапливаются от газа, а насос газового котла работает от электричества. Детей укладывали спать одетыми и под несколькими одеялами. К утру дома очень свежо — порывы ветра легко выдули тепло», — написала в редакцию жительница улицы Тульская.







Свет отключили в Кировском, Ленинском, Первомайском и Дзержинском районах





Напомним, Новосибирский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на два дня — 11 и 12 января. Ночью порывы ветра достигали 25 м/с. Сегодня днём, по прогнозу синоптиков, ветер ослабнет до 18–20 м/с. Столбик термометра опустится до –9 …–11 градусов.