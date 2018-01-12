Баскетбол: «Новосибирск» обыграл в гостях «Зенит-Фарм»

Матч прошёл в Санкт-Петербурге
Матч прошёл в Санкт-Петербурге

Вечером 11 января новосибирские баскетболисты в рамках гостевого матча российской Суперлиги одержали победу над командой «Зенит-Фарм» (Санкт-Петербург).


Матч закончился для новосибирских спортсменов счетом 91:69 (13:20, 20:31, 19:23, 17:17). В составе БК «Новосибирск» особенно отличились Александр Мартынов (21 очко, 4 подбора, 1 передача), Андрей Кирдячкин (15 очков, 5 подборов, 3 передачи) и Сергей Токарев (14 очков, 5 подборов, 6 передач, 2 перехвата).


В настоящий момент БК «Новосибирск» находится на шестой строчке турнирной таблицы российской Суперлиги. Следующую игру новосибирцы проведут 14 января против команды МБК «Спартак».


Напомним, 4 января новосибирские баскетболисты обеспечили себе выход в «Финал Четырёх» Кубка России, обыграв в домашнем матче команду «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».

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