Новый мини-RAV4 «побил» все кроссоверы в Японии





Новый кроссовер Toyota C-HR по итогам 2017 года стал самой популярной моделью на домашнем рынке в сегменте кроссоверов и внедорожников, сообщает автопроизводитель Toyota Motor Corporation.





«Было реализовано 117 299 новых автомобилей C-HR. Модель заняла первое место по продажам в своем сегменте», — уточнили в пресс-службе Toyota Motor Corporation.





Напомним, компактный кросс, выполненный в стиле популярного у нас Toyota RAV4, появился на рынке в декабре 2016 года. C-HR предлагают с бензиновым турбомотором 1.2 мощностью 116 л.с. либо со 122-сильным гибридом на основе атмосферного 1.8. Привод передний или полный.





В 2017 году компания Toyota оформила в «Роспатенте» на эту модель «Одобрение типа транспортного средства» для отечественного рынка. Когда начнутся продажи Toyota C-HR у нас, пока неизвестно. В Новосибирске автомобили Toyota официально продает единственный дилер «Тойота центр Новосибирск Запад».





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