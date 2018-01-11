Сорванная ветром крыша убила водителя иномарки
Вечером 11 января на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска на автомобиль упала сорванная ветром крыша здания, — водитель авто погиб на месте.
Инцидент случился около 22:50 недалеко от Димитровского моста.
«В момент проезда мимо здания
По информации аваркомов, на месте происшествия работают следственная группа, ГИБДД, МАСС и скорая помощь.
Ранее стало известно, что две встречные «Тойоты» столкнулись на Мочищенском шоссе в Новосибирске: в аварии пострадали четыре человека.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospas54rus