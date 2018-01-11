Сорванная ветром крыша убила водителя иномарки





От полученных травм водитель иномарки скончался на месте

Вечером 11 января на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска на автомобиль упала сорванная ветром крыша здания, — водитель авто погиб на месте.





Инцидент случился около 22:50 недалеко от Димитровского моста.





«В момент проезда мимо здания № 10 порывом ветра с него срывает крышу, которая падает на "Тойоту". Далее "Тойота" выезжает на встречку и по касательной врезается в КамАЗ, пролетает около ста метров и врезается в снежный вал. Крыша здания упала на автомобиль в том месте, где сидит водитель. Мужчине на вид около 30 лет. Он получил серьезную черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте. В момент аварии в машине также находилась невеста водителя — по предварительным данным, девушка не пострадала», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По информации аваркомов, на месте происшествия работают следственная группа, ГИБДД, МАСС и скорая помощь.





Фрагменты упавшей крыши





Ранее стало известно, что две встречные «Тойоты» столкнулись на Мочищенском шоссе в Новосибирске: в аварии пострадали четыре человека.