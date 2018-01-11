Сорванная ветром крыша убила водителя иномарки


От полученных травм водитель иномарки скончался на месте
От полученных травм водитель иномарки скончался на месте

Вечером 11 января на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска на автомобиль упала сорванная ветром крыша здания, — водитель авто погиб на месте.


Инцидент случился около 22:50 недалеко от Димитровского моста.


«В момент проезда мимо здания № 10 порывом ветра с него срывает крышу, которая падает на "Тойоту". Далее "Тойота" выезжает на встречку и по касательной врезается в КамАЗ, пролетает около ста метров и врезается в снежный вал. Крыша здания упала на автомобиль в том месте, где сидит водитель. Мужчине на вид около 30 лет. Он получил серьезную черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте. В момент аварии в машине также находилась невеста водителя — по предварительным данным, девушка не пострадала», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По информации аваркомов, на месте происшествия работают следственная группа, ГИБДД, МАСС и скорая помощь.


Фрагменты упавшей крыши
Фрагменты упавшей крыши


Ранее стало известно, что две встречные «Тойоты» столкнулись на Мочищенском шоссе в Новосибирске: в аварии пострадали четыре человека

Прочтений: 12634
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено