Известное юмористическое телешоу открыло на Маркса фастфуд с пиццей, гречкой и блинчиками

Закусочная расположилась на месте «Сибирских блинов»

Заведение Comedy Café, работающее под брендом известного телешоу Comedy Club, открылось в начале января на фуд-корте торгово-развлекательного комплекса «Сан Сити».







Закусочная заняла место, которое освободило кафе «Сибирские блины». Однако в отличие от него не имеет отдельного зала — получив заказ, посетители могут расположиться на любом столике фуд-корта.







В меню пицца (от 490 рублей за круг 40 см в диаметре или от 69 рублей за один сектор), стандартный набор салатов (греческий, «Мимоза», «Цезарь» и т.д.), блинчики с начинками (от 55 рублей) и несколько горячих блюд вроде куриных рулетов или гречки с луком и морковью. Цены на салаты и горячее указаны за 100 грамм, так что с первого взгляда могут выглядеть совсем невысокими. Так, салаты стоят от 44 рублей, блинчики от 55 рублей, а самое дорогое — шашлычки из свинины — стоят 119 рублей. Самый дешевый напиток («Сок разливной») стоит 45 рублей, бокал пива — от 130 рублей. Большая часть блюд выложена в лотки на подогреваемую витрину.







Кроме логотипа на вывеске, в заведении ничего не напоминает пока об известном телешоу. Впрочем, меню заведения выведено на четыре крупных монитора, которые также могут использоваться для демонстрации каких-то видео.







Сеть Comedy Café — один из проектов российского ресторанного холдинга BCA Group, созданный в партнерстве с Comedy Club Production. На официальном сайте сети сейчас есть адреса 11 заведений в 10 городах (в том числе два в Москве), но новосибирской закусочной там пока нет.







Новосибирская точка открыта по франчайзингу местной предпринимательницей Татьяной Сухановой. «Я давняя поклонница Comedy Club. Когда решила, что хочу заняться ресторанным бизнесом, стала искать варианты франшизы и, узнав, что существует такой проект, решила, что это хороший вариант», — поясняла она ранее НГС.НОВОСТИ причины своего выбора.







На фуд-корте «Сан Сити» Comedy Café заняло последнее пустовавшее место. Кроме него здесь работают заведения сетей KFC, Subway, New York Pizza, «Суши Make», «Добрянка», «Стейкбери» и «Вафельница».





Ситуация, когда известное имя или название, не имеющее отношения к ресторанному бизнесу, используется для продвижения сети общественного питания, пока для России не очень характерна. Самый известный пример такого рода — сеть бургерных Black Star (под этим брендом работает музыкальный лейбл и выпускается одежда). В Новосибирске единственный пример такого рода — сеть уличной еды «Сибирский батя», которую пытался развивать бывший член сборной России по сноуборду новосибирец Сергей Лапушкин. Сейчас, по данным 2ГИС, заведений с таким названием в Новосибирске уже не существует.

