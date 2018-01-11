Трассы в Новосибирской области закрыли для автобусов из-за метели

Метель доставила неприятности как водителям, так и пешеходам
Метель доставила неприятности как водителям, так и пешеходам

Пассажирским автобусам до утра запретили ездить по трассам Новосибирской области: видимость на загородных дорогах резко упала из-за метели. 


«С 22:00 11 января до 5:00 12 января закрыты для движения междугородного пассажирского транспорта федеральные автодороги Р-255 "Сибирь" в границах Новосибирской области и Северный обход Новосибирска. Причина — сложные метеоусловия, снег, метель, порывистый ветер, низкая видимость», — сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».


Ещё раньше, в 21:30, для пассажирских автобусов закрылся Чуйский тракт в пределах Новосибирской области. Открыть его планируется также к 5 часам утра, передали в «Сибуправтодоре».


Ветер в Новосибирске поднялся вечером 11 января: непогода обернулась массовыми отключениями света. А на площади Маркса под порывами ветра даже покосилась новогодняя ёлка.

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