Трассы в Новосибирской области закрыли для автобусов из-за метели

Метель доставила неприятности как водителям, так и пешеходам

Пассажирским автобусам до утра запретили ездить по трассам Новосибирской области: видимость на загородных дорогах резко упала из-за метели.







«С 22:00 11 января до 5:00 12 января закрыты для движения междугородного пассажирского транспорта федеральные автодороги Р-255 "Сибирь" в границах Новосибирской области и Северный обход Новосибирска. Причина — сложные метеоусловия, снег, метель, порывистый ветер, низкая видимость», — сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».







Ещё раньше, в 21:30, для пассажирских автобусов закрылся Чуйский тракт в пределах Новосибирской области. Открыть его планируется также к 5 часам утра, передали в «Сибуправтодоре».







Ветер в Новосибирске поднялся вечером 11 января: непогода обернулась массовыми отключениями света. А на площади Маркса под порывами ветра даже покосилась новогодняя ёлка.