Хоккей: «Сибирь» одолела омский «Авангард» на своей площадке

Сегодня, 11 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над омским «Авангардом» в домашнем матче чемпионата КХЛ.


Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев ледовой площадки.


Сначала инициативу в свои руки взял «Авангард»: первая шайба в ворота «Сибири» влетела на 15-й минуте игры. Но буквально через тридцать секунд хозяевам удалось сравнять счёт.


«Тут же отыгрываемся!!! Андрей Ермаков от штанги дальним броском!! 1:1!» — говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте «Сибири».


Во второй двадцатиминуте напряжение продолжило нарастать: на 34-й минуте гости из Омска забили ещё один гол. Со счётом 2:1 команды ушли на перерыв.


В третьем периоде хозяева льда не оставили соперникам шансов. На 54-й минуте шайбу в ворота омичей отправил защитник «Сибири» Николай Демидов, а на 56-й отличился Александр Бергстрём, сумевший реализовать большинство.


«Чудеса просто!! Бергстрём продолжает забивать, а мы переворачиваем матч с ног на голову! 3:2!» — сообщил комментатор на сайте новосибирского клуба.


Окончательный счёт игры на 58-й минуте установил нападающий «Сибири» Александр Шаров.


Ворота «Сибири» в матче защищал Алексей Красиков.


В прошлый раз новосибирские хоккеисты встречались с «Авангардом» в ноябре 2017 года: тогда «Сибирь» проиграла соперникам с минимальным счётом.


Сейчас хоккейный клуб «Сибирь» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт 16 января на выезде против екатеринбургского «Автомобилиста».

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