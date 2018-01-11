Шторм оставил без света сотни домов в Новосибирске

Свет обещают вернуть к 22:35

Вечером 11 января 358 домов в Дзержинском районе Новосибирска остались без электричества.





Отключение коснулось домов на улицах Фурманова, Волочаевской, Рабочей, Севастопольской и других.





«Аварийное отключение ТП-771, 574, 1364, 1325, 1785, 85, 1125)», — сообщается на муниципальном портале Новосибирска.





Электричество исчезло из домов в 20:35, его планируют вернуть в 22:35.





«Я звонил в аварийную службу, сказали — через пару часов дадут. Неприятная ситуация, но мы не падаем духом. Устроили с девушкой романтический ужин при свечах. Отключение даже пошло на пользу», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ местный житель Богдан.





В зоне отключения оказались 358 домов





22:40

«Посёлок Новый остался без света. Каждый раз при таких порывах ветра поселок остаётся без света, притом что в частном секторе электрические газовые котлы, а это значит, что без света нет тепла. Также не работает насосная станция, соответственно нет воды», — пишет наша читательница Галина.







22:50

Несколько часов назад на площади Маркса сильный ветер опрокинул новогоднюю ёлку. Фотографию с повалившейся ёлкой в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала читательница Юлия Дегтярёва. По словам девушки, порывы ветра сбивали с ног и пешеходов.







Очевидица предполагает, что ёлку повалил разгулявшийся ветер





22:58

Еще около 100 домов в Ленинском районе остались без электричества. Причина: «Аварийное отключение э/энергии от ТП-13». Под отключение попали дома на улицах Костычева и Блока.





Свет обещают вернуть к 23:00





23:09

Наш читатель Александр прислал видео, в котором с помощью простейшего маятника показано, как от штормового ветра раскачивается высотка в Заельцовском районе.





Маятник раскачивается неравномерно





«Снято сейчас, во время порывов ветра в высотке в Заельцовском районе. Видно, что маятник раскачивается неравномерно, не гармонически. Звук за кадром — это ветер на балконе», — рассказывает автор видео.







23:18

«Только что порывом ветра на улице Кирова сорвало крышу в частном доме. Слава богу, обошлось без жертв. В доме разрушен дымоход печи и нет электричества», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».





Крышу сорвало сильными порывами ветра









23:24

Из-за непогоды пассажирским автобусам до утра запретили ездить по трассам Новосибирской области: видимость на загородных дорогах резко упала из-за метели. Движение откроется в 05:00 12 января. Ещё раньше, в 21:30, для пассажирских автобусов закрылся участок Чуйского тракта в границах Новосибирской области. Открыть его планируется также к 5 часам утра.





23:52

В редакцию НГС.НОВОСТИ продолжают поступать сообщения о перебоях со светом на Северо-Чемском жилмассиве и в посёлке Кудряшовском.





«Выключали с 20:00 до 22:00, и сейчас выключили в 23:00. Весь посёлок без света. Дети не успели сделать домашнее задание. А если делать под фонариком, то испортится зрение у детей», — сообщает читатель Виталий.





00:05

В 22:50 на улице Фабричной в Железнодорожном районе на автомобиль упала сорванная ветром крыша здания, — водитель авто погиб на месте.





Фрагменты крыши, упавшей на автомобиль





00:20

«На машине ехали — видимость 100 метров в лучшем случае. Иногда метров пять, на открытых местностях. Машины даже вставали на аварийку, потому что просто-напросто не видно, куда ехать. Люди на пешеходных переходах стояли, держась за знак. Если они его отпускали, их сбивало с ног сильным ветром», — поделился наблюдениями читатель Евгений.





На улицах города почти нет людей





00:29

Жители области сообщают, где свет уже появился: «В Кудряшах в 0:20 свет включили».





00:49

На работе аэропорта Толмачёво непогода никак не сказалась. Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта, все самолёты приземляются и взлетают по расписанию.





«Работаем в штатном режиме», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в единой справочной аэропорта.





01:11

МЧС предупреждает, что нужно соблюдать меры предосторожности, пока на улице ветреная и холодная погода.





«За складывающейся обстановкой происходит постоянный контроль, организовано взаимодействие со всеми ответственными службами и старостами населённых пунктов», — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.





01:35

Тем временем улицы Новосибирска начали очищать от выпавшего снега. Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил снегоуборочную технику на проспекте Дзержинского.





Дорожники начали чистить улицы города от снега





01:55

«Ветер свистел так, что меня шатало, пока я снимал видео. Вообще на улице нормально, но как только идёт порыв ветра, становится жутко холодно и руки коченеют», — сообщает читатель Алексей.





Сильный ветер сбивает людей с ног





02:13

«На Лескова тоже нет света в частном секторе с 20:00. Дома становится холодно», — продолжают сообщать жители Новосибирска.





02:37

«Ночью 12 января ожидается снег, метели,по западу местами сильный снег. Усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами порывы до 25 м/с. На дорогах заносы, сильная гололедица. Похолодание», — сообщается на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС.





В связи с непогодой в город придёт похолодание





На этом мы заканчиваем нашу трансляцию, спасибо, что оставались с нами все это время.





В ноябре 2017 года на Новосибирск обрушился сильный ветер. Тогда от непогоды пострадало несколько автомобилей и автобусных остановок.