Шторм оставил без света сотни домов в Новосибирске
Вечером 11 января 358 домов в Дзержинском районе Новосибирска остались без электричества.
Отключение коснулось домов на улицах Фурманова, Волочаевской, Рабочей, Севастопольской и других.
«Аварийное отключение ТП-771, 574, 1364, 1325, 1785, 85, 1125)», — сообщается на муниципальном портале Новосибирска.
Электричество исчезло из домов в 20:35, его планируют вернуть в 22:35.
«Я звонил в аварийную службу, сказали — через пару часов дадут. Неприятная ситуация, но мы не падаем духом. Устроили с девушкой романтический ужин при свечах. Отключение даже пошло на пользу», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ местный житель Богдан.
«Посёлок Новый остался без света. Каждый раз при таких порывах ветра поселок остаётся без света, притом что в частном секторе электрические газовые котлы, а это значит, что без света нет тепла. Также не работает насосная станция, соответственно нет воды», — пишет наша читательница Галина.
Несколько часов назад на площади Маркса сильный ветер опрокинул новогоднюю ёлку. Фотографию с повалившейся ёлкой в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала читательница Юлия Дегтярёва. По словам девушки, порывы ветра сбивали с ног и пешеходов.
Еще около 100 домов в Ленинском районе остались без электричества. Причина: «Аварийное отключение э/энергии от ТП-13». Под отключение попали дома на улицах Костычева и Блока.
Наш читатель Александр прислал видео, в котором с помощью простейшего маятника показано, как от штормового ветра раскачивается высотка в Заельцовском районе.
«Снято сейчас, во время порывов ветра в высотке в Заельцовском районе. Видно, что маятник раскачивается неравномерно, не гармонически. Звук за кадром — это ветер на балконе», — рассказывает автор видео.
«Только что порывом ветра на улице Кирова сорвало крышу в частном доме. Слава богу, обошлось без жертв. В доме разрушен дымоход печи и нет электричества», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».
Из-за непогоды пассажирским автобусам до утра запретили ездить по трассам Новосибирской области: видимость на загородных дорогах резко упала из-за метели. Движение откроется в 05:00 12 января. Ещё раньше, в 21:30, для пассажирских автобусов закрылся участок Чуйского тракта в границах Новосибирской области. Открыть его планируется также к 5 часам утра.
В редакцию НГС.НОВОСТИ продолжают поступать сообщения о перебоях со светом на Северо-Чемском жилмассиве и в посёлке Кудряшовском.
«Выключали с 20:00 до 22:00, и сейчас выключили в 23:00. Весь посёлок без света. Дети не успели сделать домашнее задание. А если делать под фонариком, то испортится зрение у детей», — сообщает читатель Виталий.
В 22:50 на улице Фабричной в Железнодорожном районе на автомобиль упала сорванная ветром крыша здания, — водитель авто погиб на месте.
«На машине ехали — видимость 100 метров в лучшем случае. Иногда метров пять, на открытых местностях. Машины даже вставали на аварийку, потому что просто-напросто не видно, куда ехать. Люди на пешеходных переходах стояли, держась за знак. Если они его отпускали, их сбивало с ног сильным ветром», — поделился наблюдениями читатель Евгений.
Жители области сообщают, где свет уже появился: «В Кудряшах в 0:20 свет включили».
На работе аэропорта Толмачёво непогода никак не сказалась. Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта, все самолёты приземляются и взлетают по расписанию.
«Работаем в штатном режиме», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в единой справочной аэропорта.
МЧС предупреждает, что нужно соблюдать меры предосторожности, пока на улице ветреная и холодная погода.
«За складывающейся обстановкой происходит постоянный контроль, организовано взаимодействие со всеми ответственными службами и старостами населённых пунктов», — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.
Тем временем улицы Новосибирска начали очищать от выпавшего снега. Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил снегоуборочную технику на проспекте Дзержинского.
«Ветер свистел так, что меня шатало, пока я снимал видео. Вообще на улице нормально, но как только идёт порыв ветра, становится жутко холодно и руки коченеют», — сообщает читатель Алексей.
«На Лескова тоже нет света в частном секторе с 20:00. Дома становится холодно», — продолжают сообщать жители Новосибирска.
«Ночью 12 января ожидается снег, метели,по западу местами сильный снег. Усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами порывы до 25 м/с. На дорогах заносы, сильная гололедица. Похолодание», — сообщается на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС.
На этом мы заканчиваем нашу трансляцию, спасибо, что оставались с нами все это время.
В ноябре 2017 года на Новосибирск обрушился сильный ветер. Тогда от непогоды пострадало несколько автомобилей и автобусных остановок.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1,8,10), скриншот map.novo-sibirsk.ru (2,4), Юлии Дегтярёвой (3), vk.com/mass54 (5,6), vk.com/avtospas54rus (7), Алексея Кошлякова (9)
Видео предоставлено читателем Александром (1), Алексея Кошлякова (2)