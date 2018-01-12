Дом в шоколаде: жильцы двухэтажки около шоколадной фабрики пережили праздники без горячей воды

Жители дома по улице Грибоедова, 29 прожили без горячей воды все морозные дни с начала года — с 6 по 11 января

Двухэтажный многоквартирный дом на улице Грибоедова, 29 рядом с шоколадной фабрикой «Новосибирская» остался без горячей воды на рождественские праздники — аварию начали устранять только 11 января.







«Утром [6 января] мы встали, а водички нет. Вода пропала внезапно. Никаких [предупреждающих] объявлений на дверях не было. Видимо от того, что мы уже не раз везде звонили, [11 января] мальчики с утра работают. Судя по всему, пилят трубу, которая замерзла. У нас труба протянута по воздуху в утеплителе, на столбах. Нам удалось выяснить, что после каких-то мелких ремонтных работ, забыли включить вентиль и труба замёрзла. Но начальство об этом не знало, оно думало, что подчинённые выполнили свой долг добросовестно», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница дома Елена Гусева. По её словам, информацию эту жильцы узнали от знакомых, работающих на шоколадной фабрике.







По словам дочери Елены Гусевой Полины, дом находится на балансе этого предприятия — он был построен для сотрудников в 1959 году и до сих пор отапливается фабричной котельной. Жильцы дома утверждают, что с проблемами с водоснабжением они сталкиваются часто.







«Не раз было такое, летом особенно часто, что они (работники котельной. — Прим. ред.) забывают включить воду при пересменке. Они воду перекрывают, например, на ночь. Это вообще стандартно. До фабрики не дозвониться, так как были выходные и всё было закрыто, а по телефону 051 (городская аварийная диспетчерская. — Прим. ред.) нам сказали, что не могут ничего сделать. Но и после 9-го числа дозвониться было невозможно. Мы-то переживём — не первый раз моемся из тазика в XXI веке, но сам факт не хочется, чтобы оставался безнаказанным, потому что это вопиющее свинство», — рассказала Полина.







По словам девушки, в доме восемь квартир, где живут в том числе пенсионеры, инвалиды, дети и многодетная семья. Отключения воды, как рассказали жильцы, в доме происходят часто: летом, например, воду могут отключить и после 22:00, а по воскресеньям и не включать вовсе.







Водопровод рабочие починили только 11 января днём





11 января у дома появились рабочие, которые, по словам Елены Гусевой, начали ремонтировать трубы.







«Серый ангар, на фоне которого проходит труба, ранее был мазутохранилищем для котельной. Сейчас, наверняка, является хранилищем отопительных материалов. Работают [аварийщики] "болгаркой", от которой летят, видимо, пожаробезопасные искры», — с иронией заметила Елена. По словам жительницы дома, горячая вода пошла из крана только к 16:00.







Главный энергетик шоколадной фабрики «Новосибирская» Сергей Юданов заверил корреспондента НГС.НОВОСТИ, что авария была исправлена уже около 14:00, а причина отключения — в порыве трубопровода.







«Я не знаю, [с какого числа авария]. У нас информация поступила вчера (10 января. — Прим. ред.) во второй половине дня. До этого информации никакой не было — ни от жителей, ни от кого. Я не знаю, как они не могли дозвониться, мы работаем с 3-го числа», — пояснил главный энергетик фабрики. Версию жильцов, что воду просто забыли включить, Юданов отверг.







«Не могу знать, откуда такая информация, что кто-то что-то забыл включить. Это точно ложная информация. Тут техническая причина, просто о ней жильцы нам поздно сообщили. <…> И действительно у них не было 6-го числа воды или нет, в этом я теперь уже почему-то сомневаюсь. Ну представляете, в новогодние праздники восемь квартир без горячей воды сидят и молчат до 10-го числа», — усомнился в словах жильцов дома энергетик.







Дом на улице Грибоедова, 29 построили для работников шоколадной фабрики в конце 1950-х годов





Эта зима запомнилась новосибирцам несколькими масштабными отключениями воды. В конце 2017 – начале 2018 года во многих частях города без холодной воды оставались десятки домов. Например, в Октябрьском районе за два дня до Нового года без воды осталось 14 домов. В Ленинском районе с такой же проблемой столкнулось уже 80 домов.