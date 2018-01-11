Фото: новогодняя ёлка на площади Маркса повалилась на бок под порывами ветра

Очевидица предполагает, что ёлку повалил разгулявшийся ветер
Очевидица предполагает, что ёлку повалил разгулявшийся ветер

Вечером 11 января во время сильного ветра в Новосибирске покосилась новогодняя ёлка на площади Маркса. 


Фотографию с повалившейся ёлкой в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала читательница Юлия Дегтярёва. Она пояснила, что сделала фото в десятом часу вечера.


«С учётом того, какие сейчас порывы ветра на левом берегу — что нас с ног сносит, думаю, и ёлка тоже не удержалась», — пояснила очевидица.


Юлия добавила, что до этого она проезжала по площади Маркса в седьмом часу вечера, тогда с ёлкой было всё в порядке.


Ёлка опасно накренилась, но гирлянды на ней продолжают сверкать и переливаться 
Ёлка опасно накренилась, но гирлянды на ней продолжают сверкать и переливаться 


Ветер на левом берегу разгулялся не на шутку
Ветер на левом берегу разгулялся не на шутку


Сегодня во второй половине дня новосибирцы получили от МЧС SMS-сообщения с предупреждением о метелях и ветре до 25 м/с. Новосибирский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на два дня — 11 и 12 января. 

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