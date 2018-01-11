Фото: новогодняя ёлка на площади Маркса повалилась на бок под порывами ветра

Очевидица предполагает, что ёлку повалил разгулявшийся ветер

Вечером 11 января во время сильного ветра в Новосибирске покосилась новогодняя ёлка на площади Маркса.







Фотографию с повалившейся ёлкой в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала читательница Юлия Дегтярёва. Она пояснила, что сделала фото в десятом часу вечера.







«С учётом того, какие сейчас порывы ветра на левом берегу — что нас с ног сносит, думаю, и ёлка тоже не удержалась», — пояснила очевидица.







Юлия добавила, что до этого она проезжала по площади Маркса в седьмом часу вечера, тогда с ёлкой было всё в порядке.







Ёлка опасно накренилась, но гирлянды на ней продолжают сверкать и переливаться





Ветер на левом берегу разгулялся не на шутку





Сегодня во второй половине дня новосибирцы получили от МЧС SMS-сообщения с предупреждением о метелях и ветре до 25 м/с. Новосибирский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на два дня — 11 и 12 января.

