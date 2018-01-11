Аттракцион для миллионеров: власти Новосибирска объявили цену нового колеса обозрения на набережной
Власти Новосибирска объявили поиски инвестора, который вложится в строительство огромного колеса обозрения и общественного туалета на Михайловской набережной.
Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в бюллетене органов местного самоуправления от 11 января.
С победителем планируется заключить инвестиционный договор, который предполагает строительство на набережной 4 объектов — уличной сценической площадки, общественной уборной площадью 157 кв. м, одноэтажного здания для размещения аттракционов площадью 1300 кв. м и колеса обозрения высотой 67,2 м.
Предполагается, что всего на создание этих объектов потребуется 129 млн рублей. Разработка проектной документации обойдётся в 8 млн рублей, в такие же суммы оцениваются возведение сцены и туалета. На строительство здания для аттракционов потребуется 40 млн рублей, а на установку колеса обозрения — 65 млн рублей, следует из конкурсной документации.
При этом сам организатор конкурса — МУП «Парк культуры и отдыха "Михайловская набережная"» — планирует вложить минимум 16,4 млн рублей.
Сценическую площадку планируется построить в течение трёх с половиной месяцев с даты заключения инвестиционного договора. Общественный туалет должен вырасти за шесть месяцев с даты получения разрешения на строительство.
На возведение здания для аттракционов отводится год. А установить колесо обозрения предполагается в течение трёх месяцев после официального ввода этого здания в эксплуатацию.
При этом муниципалитет купит общественную уборную, сценическую площадку и долю в здании для размещения аттракционов, в том числе часть его крыши. Оставшаяся доля в здании достанется инвестору, так же как, собственно, и колесо обозрения, следует из конкурсной документации.
Подать заявки на участие в конкурсе можно с 12 января по 10 февраля.
Ранее мэрия обнародовала проект нового колеса обозрения, которое должно появиться на набережной. Предполагается, что оно разместится на крыше здания, выполненного в стиле ар-нуво, в котором будут работать кафе и аттракционы.
Как пояснял разработчик проектов Вадим Насолевич, место для аттракциона специально было выбрано ближе к улице Большевистской — выше существующего колеса. Диаметр аттракциона — 68 м, но за счёт того, что фактически оно будет стоять на общественном здании, его высота составит порядка 80 м.
«Это будет четвёртое по высоте колесо в России, самое высокое за Уралом», — рассказывал Насолевич.
Как ранее сообщали в муниципальном предприятии «ПКиО "Михайловская набережная"», аттракционы и 35-метровое колесо обозрения, которые стоят на набережной сейчас, уберут.
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Ольга Хмелевская
Скриншот проекта с сайта green.novo-sibirsk.ru